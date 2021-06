Gladson Cameli anuncia R$ 21 milhões em recuperação de ramais para Brasileia e Epitaciolândia

Com agência Acre/videos de oaltoacre.com

Em agenda pelo Alto Acre na tarde desta quarta-feira, 9, já antecedendo a assinatura da ordem de serviço do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, o governador Gladson Cameli anunciou R$ 21 milhões do Programa de Recuperação de Ramais dos dois municípios, além outras novidades para o benefício da população.

Em Epitaciolândia serão 75 quilômetros de ramais recuperados num investimento de mais de R$ 18 milhões, enquanto em Brasileia a recuperação chegará a 11 quilômetros de ramais, com R$ 3 milhões em investimentos. A expectativa é que mais de 45 mil pessoas, direta e indiretamente, sejam beneficiadas nos dois municípios.

Além disso, o governo, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e o Complexo Industrial Florestal Xapuri, doou 25 metros cúbicos de madeira para a recuperação do piso de uma escola rural da região e reforma de 15 casas de famílias carentes pelo serviço de assistência social de Epitaciolândia.

União pela diferença

Os anúncios desta quarta foram acompanhados por uma grande comitiva do governo do Estado formada por instituições como Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Departamento de Trânsito do Acre (Detran), além da deputada federal Wanda Milani e o deputado estadual Antônio Pedro.

Já o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, reforçou o alcance das ações. “Estamos trabalhando insistentemente para melhorar a vida das pessoas em Epitaciolândia, cumprindo nossa promessa de campanha de cuidar da nossa gente. E em nome do nosso povo, quero cumprimentar o governador Gladson Cameli, primeiro por esse investimento histórico em ramais e em segundo pelas outras conquistas que farão a diferença para nosso povo”.