Fechado “Boca da Darliane”: Polícia Civil recupera objetos furtados e apreende drogas em Epitaciolândia

A Polícia Civil recuperou, na manhã desta quarta-feira (20), uma caixa d’água e um fogão furtados de uma residência e prendeu duas pessoas por receptação e tráfico de drogas no Bairro Lírio dos Vales.

De acordo com a investigação, o caso teve início após o registro de boletim de ocorrência relatando o furto dos objetos. As diligências apontaram como principal suspeito um homem de 37 anos, identificado pelas iniciais C.R., localizado durante patrulhamento na região.

Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e declarou ter trocado os bens furtados por drogas em um ponto de comercialização conhecido como “Boca da Darliane”.

Seguindo as informações, os policiais foram até o endereço citado, onde encontraram a caixa d’água em frente à residência. No local estavam a senhora D.C. e o senhor C.K., que alegaram ter comprado o item de uma pessoa desconhecida por R$ 50,00. Dentro da casa, os agentes também localizaram um fogão com características idênticas ao furtado, que, segundo os moradores, teria sido adquirido de outra pessoa não identificada.

Durante a revista, a equipe policial encontrou sacos plásticos cortados, geralmente utilizados para embalar drogas. Em um pote de arroz, foram localizadas porções de entorpecentes semelhantes a maconha e cocaína, já embaladas para a venda. além de bolsa contendo uma importância de R$ 380,00 em notas de 20,10,5 e 2.

Ainda segundo a Polícia Civil, C.K. apontou que no quintal havia mais drogas. Após buscas, os agentes apreenderam diversas embalagens contendo entorpecentes.

No total, foram apreendidos 68 gramas de cocaína e 19 gramas de maconha, além da recuperação dos objetos furtados.

Diante dos fatos, D.C. e C.K. receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.

