O atual prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, eleito junto com o seu vice, professor Antonio Soares, esteve no estúdio do jornal oaltoacre.com, para falar dos trabalhos que estão e foram realizados neste primeiro mês de mandato.

Sérgio Lopes que é delegado do Estado do Acre, diz estar muito tranquilo como gestor, que os trabalhos estão fluindo tranquilamente e está aos poucos, tomando ciência de que tem muito pra fazer pelos munícipes em todas as áreas.

Um dos mais polêmicos, seria em relação ao Decreto que está vigente, onde parte do comércio do Estado tem de estar com suas portas fechadas.

Um dos principais temas da conversa, ficou sobre os investimentos que foram anunciados pelo governador Gladson Cameli, no último domingo, dia7. Epitaciolândia está previsto receber neste ano, cerca de R$ 64 milhões que deverão melhorar serviços em várias áreas.

Outro ponto, foi a vacinação contra o covid-19 que garantiu estar dentro cronograma e espera receber mais doses nos próximos dias. Um dos investimentos que destacou, seria o melhoramento da estação de tratamento de água, reforma, manutenção e ampliação de 8 escolas, construção de quadras, entre outros.

Na semana passada, Sérgio Lopes esteve visitando comunidades na zona rural, onde teve que utilizar um quadrículo traçado, onde pode ver a realidade na zona no período de inverno amazônico.

Melhoramentos na saúde e educação está em pauta, como também nas pastas da Cultura e Ação Social, mas destacou que todas serão reconhecidas como devem ser.

Veja entrevista realizada ao vivo.



