Acre

Simulação do sistema de alertas ocorre neste sábado em 4 cidades do Acre

Publicado

8 minutos atrás

em

Foto: Secom/RS

A Defesa Civil do Acre realiza neste sábado, 20, uma simulação do sistema Defesa Civil Alerta nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão.

Durante a simulação, moradores receberão mensagens diretamente nos celulares, exibidas sobre o conteúdo acessado no aparelho. Dependendo da gravidade do aviso, a notificação pode ser acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene.

“Esse sistema é acionado pela Defesa Civil estadual. Com base no monitoramento, ao identificarmos a possibilidade de um evento extremo, emitimos os avisos para que a população esteja ciente dos riscos na área”, explica o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista.

Não é necessário realizar cadastro prévio ou tomar qualquer outra providência para receber as notificações. Diferentemente dos alertas por SMS, o Defesa Civil Alerta exibe a mensagem sobreposta na tela do celular e exige ação do usuário para ser encerrada. Em situações de alto risco, o alerta sonoro será emitido mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

A simulação tem caráter preventivo e visa familiarizar a população com o formato das mensagens e com os procedimentos a serem adotados em caso de eventos extremos.

Acre

Criança baleada em ataque que matou mãe e padrasto no AC perde a visão

Publicado

13 minutos atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

A menina de 2 anos baleada no rosto durante o ataque a tiros que vitimou a mãe, Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e o companheiro, Cristhofer Kenndedy, de 20, em Epitaciolândia, interior do Acre, perdeu a visão de um dos olhos em decorrência do ferimento. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste sábado (20).

Segundo o Hospital da Criança, em Rio Branco, a menina passou por uma cirurgia de enucleação, procedimento para a remoção do globo ocular, realizada na tarde de sexta-feira (19). Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, entubada, sob monitoramento multiprofissional. O quadro é considerado grave, porém estável, sem previsão de alta.

O ataque ocorreu no dia 11 de setembro, quando dois homens armados invadiram a residência onde a família estava. Darliane tentou proteger a filha e correu para fora, mas foi atingida e caiu ao chão. Cristhofer foi perseguido até o banheiro e morto com vários disparos.

A criança foi encontrada chorando sob o corpo da mãe e resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros atendimentos, foi transferida ao pronto-socorro da capital e, em seguida, ao Hospital da Criança. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Acre

Senador Guiomard se consolida como potência agropecuária do Acre com liderança em avicultura, ovos e mel

Publicado

16 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Município se destaca em bovinocultura, avicultura, produção de ovos, leite e mel, com crescimento impulsionado por investimentos privados e acesso a mercados internacionai

Senador Guiomard também tem destaque como maior produção de galináceos, com um plantel de 474.144 animais, seguido de Brasiléia (392.130 animais) e Rio Branco (253.052 animais). Foto: captada 

Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM/IBGE) de 2024 revelam que Senador Guiomardconsolidou-se como o município mais diversificado e dinâmico do agronegócio acreano.

Com apenas 22 mil habitantes, o município aparece entre os três maiores produtores em cinco cadeias diferentes: bovinos (2º lugar, com 403 mil cabeças), galináceos (1º lugar, com 474 mil aves), ovos (1º lugar, com 6,7 milhões de dúzias), leite (3º lugar, com 3,7 milhões de litros) e mel (1º lugar, com 3,3 toneladas).

O crescimento foi impulsionado por fatores estratégicos: a Granja Carijó expandiu seus negócios para o mercado peruano, aumentando o plantel de galináceos em 51 mil aves, enquanto a região de Tarauacá (que registrou a maior alta no rebanho bovino: +46,6 mil cabeças) beneficiou-se da operação do frigorífico sifado.

Na produção leiteira, Tarauacá também surpreendeu com a maior produtividade por animal, sugerindo potencial para investimentos na bacia leiteira do Vale do Juruá. Os números reflectem a transição do Acre para uma pecuária mais tecnificada e integrada a mercados externos.

Senador Guiomard apresentou o segundo maior efetivo bovino com 403.282 mil cabeças. Estão em segundo lugar Sena Madureira, e Rio Branco. Foto: captada 

Desempenho por cadeia produtiva
🐄 Bovinocultura:

2º maior efetivo estadual (403.282 cabeças)
Destaque: Tarauacá lidera crescimento com +46.676 cabeças (influência do novo frigorífico)

🐓 Avicultura:

Maior plantel de galináceos (474.144 animais)
Maior produção de ovos (6,7 milhões de dúzias)
Variação positiva de +51.192 aves (expansão para mercado peruano)

🥛 Produção leiteira:

3º lugar estadual (3,7 milhões de litros)
Destaque: Tarauacá com maior crescimento (+249,5 mil litros)

🍯 Apicultura:

Liderança na produção de mel (3,33 mil kg)
Maior variação positiva (+684 kg)

Fatores de crescimento

Investimentos privados: Frigorífico em Tarauacá impulsionou rebanho regional
Expansão mercados: Granja Carijó (Senador Guiomard) ampliou para exportação
Ganho de produtividade: Tarauacá mostra potencial para bacia leiteira independente

Os dados reforçam a transformação do interior acreano em polos especializados de produção, reduzindo a dependência da capital e criando novos eixos de desenvolvimento econômico regional. A diversificação produtiva em Senador Guiomard serve como modelo para outros municípios.

Senador Guiomard apresentou o segundo maior efetivo bovino com 403.282 mil cabeças. Foto: captada 

Acre

Produção animal impulsiona economia do Acre com alta de 20% e movimentação de R$ 181 milhões em 2024

Publicado

16 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves

Dados do IBGE mostram crescimento expressivo na pecuária leiteira e avicultura; aquicultura teve redução em volume, mas valor arrecadado aumentou 8%. Foto: captada 

A economia acreana teve no setor pecuário e aquícola um dos principais motores de crescimento em 2024. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo IBGE, revelam que o segmento movimentou R$ 181 milhões no estado – um salto de 20% em relação ao ano anterior.

O desempenho foi puxado especialmente pela produção de origem animal (carne, leite, ovos e mel), que atingiu R$ 143 milhões (alta de 22,7%). Já a aquicultura (produção de peixes) contribuiu com R$ 38 milhões, registrando crescimento de 10%.

Os números reflectem investimentos em tecnologia, organização de cadeias produtivas e a crescente profissionalização dos criadores acreanos, consolidando o agronegócio como pilar estratégico para o desenvolvimento econômico regional.

Desempenho por segmentos

  • Produção de origem animal: R$ 143 milhões (alta de 22,7%)

  • Aquicultura: R$ 38 milhões (crescimento de 10%)

Destaques do agronegócio estadual
  • Produção de leite: 37,1 milhões de litres (+4%)
    Acrelândia mantém liderança como principal polo
  • Avicultura: 2,7 milhões de galináceos
    → Ovos: 10 milhões de dúzias (+34%)
    Senador Guiomard responde por ⅔ da produção

Caprinos: +8%

Ovinos: +2,4%

Suínos: estabilidade (159 mil cabeças)

Mel: queda de 4% (com Senador Guiomard na liderança)

Aquicultura em transformação

Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro, queda de 7% em volume. Apesar disso, o valor arrecadado aumentou 8%, somando R$ 35,7 milhões. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

  • Produção: 2,3 mil toneladas (-7% em volume)

  • Valor arrecadado: R$ 35,7 milhões (+8%)

  • Maiores produtores: Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves

Os números refletem a consolidação do Acre como produtor de proteína animal na região norte, com especialização em avicultura e piscicultura, mesmo com desafios logísticos e climáticos típicos da Amazônia.

