Acre
Simulação do sistema de alertas ocorre neste sábado em 4 cidades do Acre
A Defesa Civil do Acre realiza neste sábado, 20, uma simulação do sistema Defesa Civil Alerta nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão.
Durante a simulação, moradores receberão mensagens diretamente nos celulares, exibidas sobre o conteúdo acessado no aparelho. Dependendo da gravidade do aviso, a notificação pode ser acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene.
“Esse sistema é acionado pela Defesa Civil estadual. Com base no monitoramento, ao identificarmos a possibilidade de um evento extremo, emitimos os avisos para que a população esteja ciente dos riscos na área”, explica o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista.
Não é necessário realizar cadastro prévio ou tomar qualquer outra providência para receber as notificações. Diferentemente dos alertas por SMS, o Defesa Civil Alerta exibe a mensagem sobreposta na tela do celular e exige ação do usuário para ser encerrada. Em situações de alto risco, o alerta sonoro será emitido mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.
A simulação tem caráter preventivo e visa familiarizar a população com o formato das mensagens e com os procedimentos a serem adotados em caso de eventos extremos.
Comentários
Acre
Criança baleada em ataque que matou mãe e padrasto no AC perde a visão
A menina de 2 anos baleada no rosto durante o ataque a tiros que vitimou a mãe, Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e o companheiro, Cristhofer Kenndedy, de 20, em Epitaciolândia, interior do Acre, perdeu a visão de um dos olhos em decorrência do ferimento. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste sábado (20).
Segundo o Hospital da Criança, em Rio Branco, a menina passou por uma cirurgia de enucleação, procedimento para a remoção do globo ocular, realizada na tarde de sexta-feira (19). Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, entubada, sob monitoramento multiprofissional. O quadro é considerado grave, porém estável, sem previsão de alta.
O ataque ocorreu no dia 11 de setembro, quando dois homens armados invadiram a residência onde a família estava. Darliane tentou proteger a filha e correu para fora, mas foi atingida e caiu ao chão. Cristhofer foi perseguido até o banheiro e morto com vários disparos.
Comentários
Acre
Senador Guiomard se consolida como potência agropecuária do Acre com liderança em avicultura, ovos e mel
Município se destaca em bovinocultura, avicultura, produção de ovos, leite e mel, com crescimento impulsionado por investimentos privados e acesso a mercados internacionai
Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM/IBGE) de 2024 revelam que Senador Guiomardconsolidou-se como o município mais diversificado e dinâmico do agronegócio acreano.
Com apenas 22 mil habitantes, o município aparece entre os três maiores produtores em cinco cadeias diferentes: bovinos (2º lugar, com 403 mil cabeças), galináceos (1º lugar, com 474 mil aves), ovos (1º lugar, com 6,7 milhões de dúzias), leite (3º lugar, com 3,7 milhões de litros) e mel (1º lugar, com 3,3 toneladas).
O crescimento foi impulsionado por fatores estratégicos: a Granja Carijó expandiu seus negócios para o mercado peruano, aumentando o plantel de galináceos em 51 mil aves, enquanto a região de Tarauacá (que registrou a maior alta no rebanho bovino: +46,6 mil cabeças) beneficiou-se da operação do frigorífico sifado.
Na produção leiteira, Tarauacá também surpreendeu com a maior produtividade por animal, sugerindo potencial para investimentos na bacia leiteira do Vale do Juruá. Os números reflectem a transição do Acre para uma pecuária mais tecnificada e integrada a mercados externos.
Desempenho por cadeia produtiva
🐄 Bovinocultura:
2º maior efetivo estadual (403.282 cabeças)
Destaque: Tarauacá lidera crescimento com +46.676 cabeças (influência do novo frigorífico)
🐓 Avicultura:
Maior plantel de galináceos (474.144 animais)
Maior produção de ovos (6,7 milhões de dúzias)
Variação positiva de +51.192 aves (expansão para mercado peruano)
🥛 Produção leiteira:
3º lugar estadual (3,7 milhões de litros)
Destaque: Tarauacá com maior crescimento (+249,5 mil litros)
🍯 Apicultura:
Liderança na produção de mel (3,33 mil kg)
Maior variação positiva (+684 kg)
Fatores de crescimento
Investimentos privados: Frigorífico em Tarauacá impulsionou rebanho regional
Expansão mercados: Granja Carijó (Senador Guiomard) ampliou para exportação
Ganho de produtividade: Tarauacá mostra potencial para bacia leiteira independente
Os dados reforçam a transformação do interior acreano em polos especializados de produção, reduzindo a dependência da capital e criando novos eixos de desenvolvimento econômico regional. A diversificação produtiva em Senador Guiomard serve como modelo para outros municípios.
Comentários
Acre
Produção animal impulsiona economia do Acre com alta de 20% e movimentação de R$ 181 milhões em 2024
Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
A economia acreana teve no setor pecuário e aquícola um dos principais motores de crescimento em 2024. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo IBGE, revelam que o segmento movimentou R$ 181 milhões no estado – um salto de 20% em relação ao ano anterior.
O desempenho foi puxado especialmente pela produção de origem animal (carne, leite, ovos e mel), que atingiu R$ 143 milhões (alta de 22,7%). Já a aquicultura (produção de peixes) contribuiu com R$ 38 milhões, registrando crescimento de 10%.
Os números reflectem investimentos em tecnologia, organização de cadeias produtivas e a crescente profissionalização dos criadores acreanos, consolidando o agronegócio como pilar estratégico para o desenvolvimento econômico regional.
Desempenho por segmentos
Produção de origem animal: R$ 143 milhões (alta de 22,7%)
Aquicultura: R$ 38 milhões (crescimento de 10%)
Destaques do agronegócio estadual
- Produção de leite: 37,1 milhões de litres (+4%)
→ Acrelândia mantém liderança como principal polo
- Avicultura: 2,7 milhões de galináceos
→ Ovos: 10 milhões de dúzias (+34%)
→ Senador Guiomard responde por ⅔ da produção
Caprinos: +8%
Ovinos: +2,4%
Suínos: estabilidade (159 mil cabeças)
Mel: queda de 4% (com Senador Guiomard na liderança)
Aquicultura em transformação
Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro, queda de 7% em volume. Apesar disso, o valor arrecadado aumentou 8%, somando R$ 35,7 milhões. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
Produção: 2,3 mil toneladas (-7% em volume)
Valor arrecadado: R$ 35,7 milhões (+8%)
Maiores produtores: Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
Os números refletem a consolidação do Acre como produtor de proteína animal na região norte, com especialização em avicultura e piscicultura, mesmo com desafios logísticos e climáticos típicos da Amazônia.
Você precisa fazer login para comentar.