Expo Fronteira 2025 terá entrada solidária: 1 kg de alimento por pulseira de show
Prefeitura anuncia que entradas para shows de Gabriel Lener, Vitinho Imperador e Gabi Martins serão convertidas em doações para famílias vulneráveis; troca de pulseiras inicia na segunda-feira (22) na Praça das Bandeiras
A comissão organizadora da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil, definiu um formato solidário para o acesso aos três grandes shows do evento. Segundo anunciou o prefeito Jerry Correia, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) para garantir a pulseira de cada dia de espetáculo. A medida visa incentivar a participação social e destinar as doações a famílias em vulnerabilidade do município.
O evento, marcado para outubro na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia), contará com atrações nacionais – incluindo a cantora Gabi Martins no encerramento – e deve movimentar milhares de pessoas. A iniciativa reforça o caráter comunitário da feira, que também terá rodeio profissional, exposições agropecuárias e gastronomia.
Atrações confirmadas
🎵 Gabriel Lener
🎵 Vitinho Imperador
🎵 Gabi Martins
Como participar da troca
📅 Data: A partir de segunda-feira (22/12)
⏰ Horário: 8h-12h e 14h-17h
📍 Local: Praça Henoch Timóteo (Praça das Bandeiras)
Impacto social
A iniciativa, idealizada pela comissão organizadora e apoiada pelo prefeito Jerry Correia, reforça o caráter solidário do evento:
“Cada show será uma oportunidade de celebrar a música e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa”, destacou o gestor.
A medida alia entretenimento e responsabilidade social em um município fronteiriço que enfrenta desafios socioeconômicos, criando um modelo replicável para outros eventos na região acreana.
Atração confirmada na ExpoFronteira!
Jorge Viana nega rivalidade com Bittar, Gladson e Rick: “Não são meus inimigos políticos”
Pré-candidato ao Senado em 2026 afirma buscar votos de todos os eleitores, inclusive de adversários, e destaca que disputa tem duas vagas
Em entrevista ao jornalista Roberto Vaz na quinta-feira (18), o presidente da ApexBrasil e ex-governador do Acre, Jorge Viana, minimizou tensões políticas com potenciais adversários na eleição para o Senado em 2026.
Ao ser questionado sobre a disputa que deve incluir o governador Gladson Cameli, o senador Márcio Bittar e o ex-prefeito Petecão, Viana afirmou: “Eles não são meus inimigos. Espero votos de todos, inclusive dos eleitores do Gladson, do Bittar e do Petecão”.
O ex-governador lembrou que tanto Cameli quanto o senador Alan Rick (que não disputará reeleição) iniciaram suas carreiras na Frente Popular, coalizão que ele próprio liderou.
Sobre Bittar, brincou:
“Ele tenta me ter como inimigo, mas eu não vejo dessa forma”.
Viana destacou que a disputa oferece duas vagas e defendeu uma campanha focada em propostas rather than em confrontos pessoais.
Comunidade de Porto Walter interior do Acre sofre com fechamento de estrada: viagem de 4 horas vira até 5 dias
Comerciantes do Vale do Juruá relatam prejuízos com perda de alimentos; Justiça exige estudos ambientais para liberar ramal, mas estado precisa de R$ 1,5 milhão
Há cerca de um ano, o fechamento de um ramal rodoviário por decisão judicial transformou o acesso a cidade de Porto Walter, no interior do Acre, em um desafio logístico e econômico. O que era uma viagem terrestre de cinco horas agora pode levar até cinco dias de barco – especialmente durante o período de seca dos rios da região.
Comerciantes enfrentam prejuízos crescentes:
“Muitos alimentos perecíveis, como tomates e frango, estragam no caminho”, relatou o comerciante Demétrio da Silva.
A solução alternativa – usar parte da estrada até Foz do Paraná e depois seguir de barco – ainda mantém a viagem inviável para produtos perecíveis. Enquanto isso, a Justiça reduziu a multa do estado de R$ 1 milhão para R$ 500 mil, mas mantém a exigência de estudos ambientais para reabertura.
O impasse judicial persiste
A Justiça reduziu a multa do estado de R$ 1 milhão para R$ 500 mil, mas mantém a exigência de novos estudos ambientais antes da reabertura. Enquanto isso, comunidades ribeirinhas e comerciantes seguem dependendo de uma logística precária e onerosa, aguardando uma solução que restaure a conectividade terrestre da região.
O deputado Zezinho Barbary liberou R$ 200 mil para o processo, mas o estado ainda precisa de R$ 1,5 milhão para cumprir as exigências. Moradores aguardam uma solução que restaure a conectividade terrestre e devolva a viabilidade econômica à região.
SUS completa 35 anos com histórias de vida transformadas no Acre
Fruto da luta popular e da mobilização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), o SUS ganhou forma na Constituição de 1988, que consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado
“Sempre falo para todo mundo que o SUS me devolveu a visão. Desde o meu primeiro atendimento até o transplante de córnea, nunca precisei pagar nada e fui tratada com rapidez, cuidado e dedicação.”
Este é depoimento de Isabel Timóteo, 19 anos, moradora de Rio Branco, que teve sua vida transformada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que completa 35 anos de existência nesta sexta-feira, 19. Em 2021, uma bactéria provocou uma úlcera em sua córnea, deixando sequelas que a colocaram na fila para transplante. Em 2024, foi chamada para a cirurgia na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo. O procedimento foi realizado com sucesso e, desde então, Isabel reencontra no SUS não apenas o direito à visão, mas também a certeza de que a saúde pública é sinônimo de esperança.
Assim como Isabel, outras histórias no Acre revelam a força do SUS em transformar vidas. Nerian Brito é um desses exemplos.
“Há 11 anos sofri um acidente, fraturei as duas pernas e tive perda óssea na tíbia direita. Durante muito tempo esperei por uma cirurgia, mas não tinha condições de viajar para realizá-la. Quando recebi a notícia de que seria a primeira pessoa a realizar transplante ósseo no nosso estado, e pelo SUS, fiquei imensamente feliz.”
Nerian passou por avaliação em janeiro de 2024 e, no dia 3 de junho, foi submetida ao procedimento na Fundação Hospitalar. A cirurgia foi conduzida pelo médico ortopedista Dr. Nelson Marquezine e contou com acompanhamento multiprofissional. “Não tive complicações, a recuperação foi muito boa e já iniciei fisioterapia na mesma semana da cirurgia. Só tenho a agradecer a toda a equipe, especialmente ao Dr. Nelson, grande profissional.”
Esses relatos ilustram o impacto do SUS na vida de acreanos que encontraram, na rede pública, o acesso a procedimentos de alta complexidade antes restritos a grandes centros do país.
Conquistas
Fruto da luta popular e da mobilização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), o SUS ganhou forma na Constituição de 1988, que consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. Em 1990, a Lei nº 8.080 regulamentou o sistema em todo o território nacional, abrindo caminho para um novo modelo de assistência.
Antes de sua criação, apenas trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham acesso garantido aos hospitais públicos. O restante da população dependia de caridade, serviços filantrópicos ou pagamento direto. Hoje, o SUS assegura atendimento integral a todos: são 213 milhões de brasileiros, dos quais 76% dependem exclusivamente do sistema. Por ano, são realizados 2,8 bilhões de atendimentos, com o suporte de cerca de 3,5 milhões de profissionais de saúde.
O SUS no Acre
No Acre, a presença do SUS é sentida nos mais diversos cantos do estado. Da capital às comunidades isoladas, o atendimento chega por meio das equipes de Estratégia de Saúde da Família, do Saúde Itinerante, das unidades básicas, do Pronto-Socorro, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais e centros especializados, da Fundhacre, dos Centros de Atenção Psicossocial, instituições privadas parceiras, entre outros.
Iniciativas como a Telessaúde ampliam o acesso especializado, encurtando distâncias para quem vive em áreas rurais e ribeirinhas. Parcerias com a Secretaria de Estado de Segurança, agilizam o resgate de pacientes com o uso de aeronaves. Programas como o SAMU 192 garantem também resgate e atendimento de urgência em minutos, enquanto o Programa Nacional de Imunizações mantém o Acre no mapa das grandes campanhas de vacinação do país.
Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, cada conquista reafirma a importância do sistema: “O SUS é fruto da luta coletiva do povo brasileiro e da dedicação de seus profissionais. Aqui no Acre, o governo do Estado busca continuamente fortalecer essa rede para que ela chegue com qualidade, humanidade e resolutividade a cada cidadão.”
O SUS é muito mais do que hospitais e consultórios. Ele está no copo de água tratado, na segurança dos alimentos, nas campanhas de prevenção, no controle de epidemias e na proteção de quem precisa. É também o sistema que garante cirurgias de alta complexidade, como os transplantes que devolveram a visão de Isabel e a mobilidade de Nerian.
Histórias como a delas mostram que o SUS não é apenas uma política pública: é um pacto coletivo pela vida. Aos 35 anos, o maior sistema de saúde universal do mundo segue se reinventando para enfrentar novos desafios e reafirmando, todos os dias, seu compromisso de cuidar de todos.
