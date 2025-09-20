Criança baleada em ataque que matou mãe e padrasto no AC perde a visão

A menina de 2 anos baleada no rosto durante o ataque a tiros que vitimou a mãe, Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e o companheiro, Cristhofer Kenndedy, de 20, em Epitaciolândia, interior do Acre, perdeu a visão de um dos olhos em decorrência do ferimento. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste sábado (20).

Segundo o Hospital da Criança, em Rio Branco, a menina passou por uma cirurgia de enucleação, procedimento para a remoção do globo ocular, realizada na tarde de sexta-feira (19). Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, entubada, sob monitoramento multiprofissional. O quadro é considerado grave, porém estável, sem previsão de alta.

O ataque ocorreu no dia 11 de setembro, quando dois homens armados invadiram a residência onde a família estava. Darliane tentou proteger a filha e correu para fora, mas foi atingida e caiu ao chão. Cristhofer foi perseguido até o banheiro e morto com vários disparos.

A criança foi encontrada chorando sob o corpo da mãe e resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros atendimentos, foi transferida ao pronto-socorro da capital e, em seguida, ao Hospital da Criança. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários