Petistas também resistem à redução de penas ao 8 de Janeiro

A Otan, a aliança militar ocidental, interceptou três jatos russos que violaram o espaço aéreo da Estônia nesta sexta-feira (19), informaram o Ministério das Relações Exteriores do país e um porta-voz do grupo.

Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano sobre o Golfo da Finlândia sem permissão e permaneceram lá por 12 minutos, informou a Estônia.

Caças F-35 italianos que estavam estacionados no país como parte da operação Sentinela Oriental, da Otan, além de aeronaves suecas e finlandesas, responderam à intrusão, informou o quartel-general do Comando de Operações Aliadas da Otan.

O primeiro-ministro estoniano, Krisen Michal, disse que os jatos russos foram posteriormente “forçados a fugir”.

A Estônia solicitará consultas segundo o Artigo 4 da aliança militar após o caso, que Michal destacou ser “totalmente inaceitável”.

O Ministério das Relações Exteriores informou ter convocado o encarregado de negócios da Rússia para tratar do incidente.

Horas depois, a guarda de fronteira polonesa relatou que dois caças russos realizaram uma “passagem rasante” sobre uma plataforma de petróleo no Mar Báltico, de propriedade da petrolífera polonesa Petrobaltic.

“Os serviços de segurança poloneses estão monitorando constantemente a situação”, pontuou a instituição.

Margus Tsahkna, chanceler estoniano, ressaltou que “a Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, envolvendo três caças entrando em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes”.

“Os testes de fronteiras cada vez mais abrangentes e a crescente agressividade da Rússia devem ser enfrentados com um rápido aumento da pressão política e econômica”, disse Tsahkna.

Allison Hart, porta-voz da Otan, classificou o caso como “mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da Otan”.