Petistas também resistem à redução de penas ao 8 de Janeiro

Publicado

2 horas atrás

em

Projeto do relator Paulinho da Força que propõe redução de penas aos envolvidos na trama golpista não agrada aos caciques petistas da Câmara

Não foram só os bolsonaristas que não gostaram da proposta do Centrão para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro. Caciques do PT de Lula também resistem à ideia.

Entre lideranças petistas da Câmara, a avaliação é que não há como votar a favor de uma redução de pena que beneficie Jair Bolsonaro e os militares do “núcleo crucial” da trama golpista, já condenados pelo STF.

Mesmo após Lula afirmar ao PDT que não se opõe à redução de penas, inclusive para Bolsonaro, a avaliação de caciques do PT é que não há como colocar o carimbo do partido na proposta.

A posição dos petistas pode ser um problema para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), principal fiador da ideia de substituir uma anistia ampla por uma redução de penas.

Atualmente, a federação do PT-PCdoB-PV tem 80 deputados. Esse número se somaria aos 88 deputados do PL, que também são contra reduzir penas por defenderem uma anistia ampla.

PL da Dosimetria

O acordo para votar o agora chamado “PL da Dosimetria” foi costurado pelo relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), em reunião com o ex-presidente Michel Temer e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG).

A conversa aconteceu na noite da quinta-feira (18/9) e teve a participação remota de Hugo Motta. No encontro, ministros do STF como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foram consultados por telefone.

Fonte: Metrópoles

Brasil

Otan intercepta jatos russos que invadiram espaço aéreo da Estônia

Publicado

2 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Caças F-35 italianos e aeronaves suecas e finlandesas responderam à ocorrência

A Otan, a aliança militar ocidental, interceptou três jatos russos que violaram o espaço aéreo da Estônia nesta sexta-feira (19), informaram o Ministério das Relações Exteriores do país e um porta-voz do grupo.

Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano sobre o Golfo da Finlândia sem permissão e permaneceram lá por 12 minutos, informou a Estônia.

Caças F-35 italianos que estavam estacionados no país como parte da operação Sentinela Oriental, da Otan, além de aeronaves suecas e finlandesas, responderam à intrusão, informou o quartel-general do Comando de Operações Aliadas da Otan.

O primeiro-ministro estoniano, Krisen Michal, disse que os jatos russos foram posteriormente “forçados a fugir”.

A Estônia solicitará consultas segundo o Artigo 4 da aliança militar após o caso, que Michal destacou ser “totalmente inaceitável”.

O Ministério das Relações Exteriores informou ter convocado o encarregado de negócios da Rússia para tratar do incidente.

Horas depois, a guarda de fronteira polonesa relatou que dois caças russos realizaram uma “passagem rasante” sobre uma plataforma de petróleo no Mar Báltico, de propriedade da petrolífera polonesa Petrobaltic.

“Os serviços de segurança poloneses estão monitorando constantemente a situação”, pontuou a instituição.

Margus Tsahkna, chanceler estoniano, ressaltou que “a Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, envolvendo três caças entrando em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes”.

“Os testes de fronteiras cada vez mais abrangentes e a crescente agressividade da Rússia devem ser enfrentados com um rápido aumento da pressão política e econômica”, disse Tsahkna.

Allison Hart, porta-voz da Otan, classificou o caso como “mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da Otan”.

Fonte: CNN

Brasil

Bolsonaro deve ter redução de pena com PL da Anistia, diz relator à CNN

Publicado

2 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Paulinho da Força diz que ex-presidente condenado pelo STF será beneficiado “porque alguns crimes vão ser reduzidos para todos”

Jair Bolsonaro durante interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 Jair Messias Bolsonaro Foto: Gustavo Moreno/STF

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade), relator do PL da Anistia, que agora vem sendo chamado de PL da Dosimetria, afirmou, em entrevista à CNN nesta sexta-feira (19), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será beneficiado com a redução de penas a partir da aprovação do projeto de lei que irá dosar as consequências para aqueles que participaram dos atos golpistas do 8 de janeiro.

“Ele será beneficiado em alguns crimes que foram imputados a ele, nós não vamos pegar todos os crimes, vamos pegar alguns crimes que foram imputados, e que não vai servir só para o Bolsonaro, mas pra todos, e esses crimes serão beneficiados”, afirmou o relator do PL.

“O Bolsonaro também, foram imputados alguns crimes e é lógico que ele vai ser beneficiado porque alguns crimes vão ser reduzidos para todos”, continuou.

No dia 11 de setembro, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participar de uma trama golpista.

Paulinho da Força destacou ainda que precisa agradar o Congresso e o povo brasileiro.

“O que a gente precisa é beneficiar uma parte das pessoas, reduzindo as penas. Eu preciso agradar a maioria do Congresso e a maioria do povo brasileiro que quer uma vida diferente dessa polarização”, disse o deputado.

O relator afirmou também que irá ouvir todas as bancadas da Câmara na próxima semana para tentar votar o texto o mais breve possível.

“Vou ouvir todas as bancadas e ouvir o que cada um quer. Quem atentou contra a democracia, quem atentou contra o Estado de Direito, isso não será contemplado. Se isso vai entrar ou não em outro projeto vai depender do que vou tratar semana que vem”, expôs.

Brasil

Após recuo histórico, trabalho infantil sobe no Brasil em 2024 e chega a 1,65 milhão

Publicado

7 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Ministério do Trabalho/Divulgação

ocupações de maiores riscos ocupacionais, maiores riscos de gerar algum tipo de prejuízo às crianças, elas também tinham um rendimento menor do que aquelas que não estavam situação de trabalho infantil — diz Fontes. — No trabalho infantil, o rendimento médio é de R$ 845.

Futuro comprometido: 3 crianças e adolescentes morrem por mês em acidentes de trabalho no Brasil

Esse rendimento médio no trabalho infantil subiu em comparação ao de 2023, quando foi de R$ 806. Há disparidade por sexo e raça. No ano passado, o rendimento médio das mulheres nessa situação de trabalho caiu 4,54% na comparação com o de 2023, para R$ 693, enquanto o dos homens subiu 8,45%, para R$ 924.

Nas três faixas etárias avaliadas pela pesquisa — 5 a 13 anos, 14 e 15 anos e 16 e 17 anos — houve recuo na renda das trabalhadoras do sexo feminino. Na primeira faixa, o rendimento delas caiu a menos da metade (-53,12%) em relação ao de 2023, para R$ 165. O deles também recuou, mas em 15,86%, a R$ 244.

A exemplo do que ocorre no mercado de trabalho como um todo, pessoas declaradas como pretas e pardas também têm rendimento médio menor no trabalho infantil. Em 2024, ficou em R$ 789, abaixo dos R$ 943 recebidos pelos declarados brancos. Houve, contudo, entre pretos e pardos, aumento de 6,9% no rendimento, enquanto entre os jovens brancos no trabalho infantil, a alta foi de 3,17%.

Impacto do Bolsa Família

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que vivem em domicílios que recebem o Bolsa Família — 13,8 milhões, ou 36,3% da população total nessa faixa de idade —, a variação no contingente em trabalho infantil ficou praticamente estável, com alta de 0,28%, alcançando 717 mil. Esse número, porém, representa 43,5% dos que se enquadram no trabalho infantil no país.

Entre as crianças e adolescentes fora do chapéu do Bolsa Família, o percentual em situação de trabalho infantil subiu de 4,2% para 4,3%, entre as que estão em lares que recebem o benefício essa taxa recuou de 5,3% para 5,2%.

Os dados do IBGE mostram que o trabalho infantil afeta profundamente a frequência escolar. Porém, este impacto é menor nos domicílios que recebem o Bolsa Família.

No total, 97,5% das pessoas com 5 a 17 anos são estudantes. Entre os que estão no trabalho infantil, esse percentual cai para 88,8%, mostrando o impacto em escolarização.

Entre as crianças e jovens em famílias que recebem o benefício social e estão no trabalho infantil, o percentual médio de frequência escolar sobe para 91,2%.

 

Por Infomoney

 

