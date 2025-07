Acusado de matar servidora do TJ é preso pelo Gefron tentando fugir para a Bolívia

No interior, Cruzeiro do Sul é um dos municípios mais afetado; aumento alarmante de casos preocupa autoridades de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta quarta-feira (8), a morte de uma criança de 9 anos em Cruzeiro do Sul devido a complicações da dengue. Durante coletiva de imprensa, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, anunciou que o estado deve oficializar nos próximos dias a situação de emergência em decorrência do aumento expressivo de casos da doença.

De acordo com o Relatório Epidemiológico, o Acre registrou 6.346 casos prováveis de dengue até a 52ª semana de 2024, representando um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior. Desse total, 4.300 casos foram confirmados, com 24 evoluindo para a forma grave da doença. Outro óbito já havia sido registrado no fim de dezembro.

As cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia seriam as mais afetadas, concentrando a maior parte das notificações. O secretário destacou que o decreto de emergência será publicado no Diário Oficial em breve, com o objetivo de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e de assistência aos infectados.

Com a publicação do decreto, o estado poderá mobilizar mais recursos para ações emergenciais, incluindo mutirões de limpeza, reforço na assistência médica e campanhas de conscientização da população. As autoridades pedem colaboração da sociedade no combate ao mosquito transmissor, eliminando possíveis focos de proliferação em residências e áreas urbanas.

