A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul apreendeu no início da noite de terça-feira, 9, na comunidade Liberdade, situada na BR-364 , cerca de 150,55 quilos de cocaína escondidos em sacos de farinha, que eram transportados em um caminhão. Cinco homens, entre 19 e 31 anos, foram presos em flagrante.

A ação se deu dentro da Operação Hórus programa V.I.G.I.A, por homens do Comando de Operações Especiais – COE com auxílio de um cão farejador. A droga era transportada em um caminhão branco e foi localizada durante a abordagem e busca. No veículo estavam: B.V.S.O, 19 anos, C.F.R. 31 ANOS, J. A. A, 21 anos, J. I. C, 24 anos, F. J. S , 31 anos e J. C. S, 25 anos.

A Policia Militar avalia que o prejuízo para o tráfico foi de R$ 1,4 milhão. A droga e os ocupantes do caminhão foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

