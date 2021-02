DOUGLAS RODRIGUES

O presidente Jair Bolsonaro irá ao Acre na 4ª feira (24.fev.2021) visitar as regiões atingidas por enchentes causadas pelas cheias dos rios. Como resultado, o evento desencadeou um surto de dengue, que somou-se à crise migratória na fronteira com o Peru e a falta de leitos de UTI para pacientes com covid-19.

Bolsonaro falou sobre o tema com o senador acreano Márcio Bittar (MDB) e o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) na manhã deste domingo (21.fev) no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília.

Entre as medidas que o governo federal deve anunciar para mitigar as enchentes na região está a liberação de R$ 450 milhões para diversos municípios –a lista completa e o total de recursos para cada um deles ainda não foi informada. O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou na 3ª feira (16.fev) situação de emergência e foi à capital federal na semana passada pedir ajuda. Ao menos 130 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pelas enchentes na capital e no interior do Estado. Muitos moradores foram levados para abrigos montados em escolas, igrejas e barcos. Além dos desabrigados, há várias famílias desalojadas. https://oaltoacre.com/wp-content/uploads/2021/02/152771623_1831321500406998_1065452810738125531_n.mp4

