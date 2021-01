O governador do Acre, Gladson Cameli, juntamente com convidados e imprensa, iniciou oficialmente em uma solenidade ocorrida na capital do Acre por volta das 9h00 desta terça-feira, dia 19. Quatro pessoas foram selecionadas para receberem oficialmente as primeiras doses.

Um senhor de 85 anos residente no Lar dos Vicentinos foi o primeiro, seguido de duas mulheres que representam funcionários da saúde e uma indígena do município de Assis Brasil foram os escolhidos.

A segunda, que é enfermeira funcionária do Huerb, Todos receberam a carteira de vacinação após o ato.

A terceira pessoa, seria uma funcionária do Hosmac, seria vacinada pelo próprio filho que é técnico de enfermagem, que ficou muito emocionado e não fez a aplicação.

A quarta pessoa a ser vacinada, foi uma enfermeira da Sesai, técnica em enfermagem, que atua no município e na Capital.

Após a solenidade que foi encerrada, aconteceu uma coletiva para a imprensa. Como foi dito anteriormente, ainda não divulgado como será feito o rateamento das 40 mil doses da vacina aos municípios.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários