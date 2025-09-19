Acre
Produção animal impulsiona economia do Acre com alta de 20% e movimentação de R$ 181 milhões em 2024
Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
A economia acreana teve no setor pecuário e aquícola um dos principais motores de crescimento em 2024. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo IBGE, revelam que o segmento movimentou R$ 181 milhões no estado – um salto de 20% em relação ao ano anterior.
O desempenho foi puxado especialmente pela produção de origem animal (carne, leite, ovos e mel), que atingiu R$ 143 milhões (alta de 22,7%). Já a aquicultura (produção de peixes) contribuiu com R$ 38 milhões, registrando crescimento de 10%.
Os números reflectem investimentos em tecnologia, organização de cadeias produtivas e a crescente profissionalização dos criadores acreanos, consolidando o agronegócio como pilar estratégico para o desenvolvimento econômico regional.
Desempenho por segmentos
Produção de origem animal: R$ 143 milhões (alta de 22,7%)
Aquicultura: R$ 38 milhões (crescimento de 10%)
Destaques do agronegócio estadual
- Produção de leite: 37,1 milhões de litres (+4%)
→ Acrelândia mantém liderança como principal polo
- Avicultura: 2,7 milhões de galináceos
→ Ovos: 10 milhões de dúzias (+34%)
→ Senador Guiomard responde por ⅔ da produção
Caprinos: +8%
Ovinos: +2,4%
Suínos: estabilidade (159 mil cabeças)
Mel: queda de 4% (com Senador Guiomard na liderança)
Aquicultura em transformação
Na piscicultura, foram produzidas 2,3 mil toneladas de peixe em cativeiro, queda de 7% em volume. Apesar disso, o valor arrecadado aumentou 8%, somando R$ 35,7 milhões. Os maiores produtores foram Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
Produção: 2,3 mil toneladas (-7% em volume)
Valor arrecadado: R$ 35,7 milhões (+8%)
Maiores produtores: Brasiléia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
Os números refletem a consolidação do Acre como produtor de proteína animal na região norte, com especialização em avicultura e piscicultura, mesmo com desafios logísticos e climáticos típicos da Amazônia.
Acre
Senador Guiomard se consolida como potência agropecuária do Acre com liderança em avicultura, ovos e mel
Município se destaca em bovinocultura, avicultura, produção de ovos, leite e mel, com crescimento impulsionado por investimentos privados e acesso a mercados internacionai
Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM/IBGE) de 2024 revelam que Senador Guiomardconsolidou-se como o município mais diversificado e dinâmico do agronegócio acreano.
Com apenas 22 mil habitantes, o município aparece entre os três maiores produtores em cinco cadeias diferentes: bovinos (2º lugar, com 403 mil cabeças), galináceos (1º lugar, com 474 mil aves), ovos (1º lugar, com 6,7 milhões de dúzias), leite (3º lugar, com 3,7 milhões de litros) e mel (1º lugar, com 3,3 toneladas).
O crescimento foi impulsionado por fatores estratégicos: a Granja Carijó expandiu seus negócios para o mercado peruano, aumentando o plantel de galináceos em 51 mil aves, enquanto a região de Tarauacá (que registrou a maior alta no rebanho bovino: +46,6 mil cabeças) beneficiou-se da operação do frigorífico sifado.
Na produção leiteira, Tarauacá também surpreendeu com a maior produtividade por animal, sugerindo potencial para investimentos na bacia leiteira do Vale do Juruá. Os números reflectem a transição do Acre para uma pecuária mais tecnificada e integrada a mercados externos.
Desempenho por cadeia produtiva
🐄 Bovinocultura:
2º maior efetivo estadual (403.282 cabeças)
Destaque: Tarauacá lidera crescimento com +46.676 cabeças (influência do novo frigorífico)
🐓 Avicultura:
Maior plantel de galináceos (474.144 animais)
Maior produção de ovos (6,7 milhões de dúzias)
Variação positiva de +51.192 aves (expansão para mercado peruano)
🥛 Produção leiteira:
3º lugar estadual (3,7 milhões de litros)
Destaque: Tarauacá com maior crescimento (+249,5 mil litros)
🍯 Apicultura:
Liderança na produção de mel (3,33 mil kg)
Maior variação positiva (+684 kg)
Fatores de crescimento
Investimentos privados: Frigorífico em Tarauacá impulsionou rebanho regional
Expansão mercados: Granja Carijó (Senador Guiomard) ampliou para exportação
Ganho de produtividade: Tarauacá mostra potencial para bacia leiteira independente
Os dados reforçam a transformação do interior acreano em polos especializados de produção, reduzindo a dependência da capital e criando novos eixos de desenvolvimento econômico regional. A diversificação produtiva em Senador Guiomard serve como modelo para outros municípios.
Acre
Vereadora Eliade viabiliza doação de madeira para reforma de pontes em Epitaciolândia
Material de 30 metros cúbicos será usado em estruturas danificadas pela cheia do Rio Acre; ação conta com apoio do IMAC e prefeitura municipal
A vereadora Eliade Maria da Silva (PL) garantiu junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) a doação de 30 metros cúbicos de madeira para reparar pontes danificadas pela cheia do Rio Acre, afetando diretamente Igarapés de Epitaciolândia. O pedido formal da vereadora foi atendido nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, destacou a preocupação da representante municipal, destacando a parceria entre estado, município: “Esse é um trabalho de união, e quem ganha é a população que precisa da manutenção dessas obras que interliga os principais setores municipais”.
Presidente do IMAC elogia compromisso do governo e vereadora em ação social
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, utilizou suas redes sociais para elogiar o compromisso do governo Gladson Cameli e a atuação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL) em benefício da população de Epitaciolândia. A publicação faz referência à doação de 30 m³ de madeira apreendida em operações contra crimes ambientais, que será utilizada para reparar pontes afetadas no município.
Hassem destacou a eficiência da parceria entre estado e município: “É assim que se faz gestão pública: unindo forças para transformar materiais apreendidos em benefício direto para a população”. A madeira, que seria perdida por ser perecível, agora servirá para melhorar a infraestrutura e a segurança de moradores da região. A ação foi articulada pela vereadora Eliade junto ao IMAC.
A madeira foi entregue ao Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PL), e deve permitir o início imediato da reforma, melhorando a segurança e a mobilidade em áreas afetadas pela última enchente.
A ação foi intermediada pela vereadora Eliade (PL) e formalizada nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, que destacou a agilidade do processo para evitar desperdício: “Buscamos celeridade para que a madeira sirva a questões sociais”. A doação exemplifica a política de reaproveitamento de bens apreendidos pelo governo do Acre, transformando multas ambientais em benefício comunitário.
Na última sessão na câmara de vereadores a vereadora Eliade (PL) ressaltou que continuará trabalhando lado a lado com a comunidade para garantir melhorias na infraestrutura da cidade que mais cresce na regional do alto acre: “Nosso compromisso é buscar soluções e parcerias que atendam de forma direta as necessidades da população de Epitaciolândia.” Com a chegada da madeira, a expectativa é que as reformas das pontes sejam iniciadas nos próximos dias, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores das áreas afetadas.
Revitalização no Bairro José Hassem substituiu estrutura de madeira desgastada; ação aconteceu em agosto, foi resultado de demanda da vereadora Eliade atendida pela prefeitura
A principal ponte do Bairro José Hassem em Epitaciolândia foi revitalizada pela prefeitura na primeira quinzena de agosto, após solicitação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL). A estrutura, que era considerada insegura pelos moradores, recebeu novo piso de madeira e agora oferece passagem segura para veículos e pedestres, garantindo melhor mobilidade entre a comunidade e o centro da cidade.
A parlamentar, que intermediou o pedido junto ao prefeito Sérgio Lopes, comemorou o resultado: “Era uma necessidade urgente da comunidade”. A obra integra o compromisso da gestão municipal de priorizar melhorias de infraestrutura com base em demandas diretas da população e da Câmara Municipal.
A revitalização demonstrou a eficácia do diálogo entre poder público e representantes locais para resolver problemas concretos da população.
Acre
Governo Federal libera R$ 331 mil para ações de emergência no Jordão
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 331.522,80 para o município de Jordão, atingido por desastres naturais.
Os recursos serão usados em medidas de resposta e recuperação, incluindo assistência a desabrigados e desalojados, além da reparação de danos causados pelos eventos recentes. A liberação foi definida a partir de critérios técnicos que consideram a gravidade do desastre, o número de afetados e os planos de trabalho apresentados pela prefeitura.
O auxílio integra o sistema que permite a municípios reconhecidos com situação de emergência ou estado de calamidade pública solicitar apoio federal pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise da Defesa Civil Nacional, os repasses são formalizados em portaria publicada no Diário Oficial da União.
