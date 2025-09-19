Produção animal impulsiona economia do Acre com alta de 20% e movimentação de R$ 181 milhões em 2024

Município se destaca em bovinocultura, avicultura, produção de ovos, leite e mel, com crescimento impulsionado por investimentos privados e acesso a mercados internacionai

Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM/IBGE) de 2024 revelam que Senador Guiomardconsolidou-se como o município mais diversificado e dinâmico do agronegócio acreano.

Com apenas 22 mil habitantes, o município aparece entre os três maiores produtores em cinco cadeias diferentes: bovinos (2º lugar, com 403 mil cabeças), galináceos (1º lugar, com 474 mil aves), ovos (1º lugar, com 6,7 milhões de dúzias), leite (3º lugar, com 3,7 milhões de litros) e mel (1º lugar, com 3,3 toneladas).

O crescimento foi impulsionado por fatores estratégicos: a Granja Carijó expandiu seus negócios para o mercado peruano, aumentando o plantel de galináceos em 51 mil aves, enquanto a região de Tarauacá (que registrou a maior alta no rebanho bovino: +46,6 mil cabeças) beneficiou-se da operação do frigorífico sifado.

Na produção leiteira, Tarauacá também surpreendeu com a maior produtividade por animal, sugerindo potencial para investimentos na bacia leiteira do Vale do Juruá. Os números reflectem a transição do Acre para uma pecuária mais tecnificada e integrada a mercados externos.

Desempenho por cadeia produtiva

🐄 Bovinocultura:

2º maior efetivo estadual (403.282 cabeças)

Destaque: Tarauacá lidera crescimento com +46.676 cabeças (influência do novo frigorífico)

🐓 Avicultura:

Maior plantel de galináceos (474.144 animais)

Maior produção de ovos (6,7 milhões de dúzias)

Variação positiva de +51.192 aves (expansão para mercado peruano)

🥛 Produção leiteira:

3º lugar estadual (3,7 milhões de litros)

Destaque: Tarauacá com maior crescimento (+249,5 mil litros)

🍯 Apicultura:

Liderança na produção de mel (3,33 mil kg)

Maior variação positiva (+684 kg)

Fatores de crescimento

Investimentos privados: Frigorífico em Tarauacá impulsionou rebanho regional

Expansão mercados: Granja Carijó (Senador Guiomard) ampliou para exportação

Ganho de produtividade: Tarauacá mostra potencial para bacia leiteira independente

Os dados reforçam a transformação do interior acreano em polos especializados de produção, reduzindo a dependência da capital e criando novos eixos de desenvolvimento econômico regional. A diversificação produtiva em Senador Guiomard serve como modelo para outros municípios.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários