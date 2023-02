São Bernardo é mais eficiente e derrota o São Paulo no Morumbi

OGol

São Bernardo segue na briga pelo primeiro lugar geral do Campeonato Paulista. Neste sábado (25), o time visitou o São Paulo no Morumbi e venceu por 1 a 0, com gol de Rodrigo Souza.

Com o resultado, o Bernô chega aos 26 pontos e volta a ocupar a primeira posição do Grupo D, com dois pontos de vantagem para o Palmeiras. Mesmo com a derrota, o São Paulo segue na liderança do Grupo B, com 20 pontos, garantido na próxima fase.

São Bernardo é mais efetivo e sai com a vantagem

O São Bernardo não se intimidou diante de um Morumbi lotado e abriu o placar logo aos três minutos. Vitinho bateu escanteio, Rodrigo Souza subiu mais que a defesa do São Paulo e testou firme para o fundo do gol. Bernô na frente.

A resposta do Tricolor veio aos 18 minutos. Wellington Rato cruzou bola na área e Luciano cabecou no cantinho. Alex Alves reagiu rápido e fez bela defesa para salvar o São Bernardo.

O São Paulo tinha a posse de bola, mas não era produtivo no ataque. Do outro lado, o São Bernardo apostava na velocidade dos seus atacantes para marcar no contra-ataque. Aos 28, Matheus Régis ganhou de Alan Franco na velocidade, driblou o goleiro e bateu. O zagueiro argentino conseguiu uma recuperação espetacular e afastou o perigo em cima da linha.

Os minutos finais ficaram marcados por lesões nas duas equipes. Pelo São Paulo, Calleri sentiu o tornezelo e não conseguiu terminar o primeiro tempo em campo. Do lado do São Bernardo, Matheus Salustiano sentiu o joelho e também foi substituído. Intervalo de jogo, com vitória parcial do Bernô.

São Paulo segue mal na partida e cria pouco

Os primeiros minutos do segundo foram melhores para o São Bernardo. O time manteve o São Paulo longe do gol de Alex Alves e controlou a partida. Aos 12, o Bernô teve uma ótima chance para aumentar o placar. Após erro de Rodrigo Nestor na saída de bola, João Carlos recebeu dentro da área e tocou na saída de Rafael. A bola tocou na trave e não entrou.

A primeira chance real de gol São Paulo foi aos 17. Caio Paulista recebeu no meio-campo e enfiou ótimo passe para Pedrinho. O atacante tinha opção de passar para Luciano na marca do pênalti, mas preferiu bater para o gol e mandou nas mãos nas mãos do goleiro.

A defesa do São Bernardo se destacou durante a partida. Com um tempo de bola apurado e ótimo posicionamento, a linha de defensores do clube parecia estar no lugar certo para desarmar todas as tentativas de ataque do São Paulo e se segurou bem na partida.

Nos minutos finais, o São Paulo tentou pressionar o São Bernardo, mas continuou com as mesmas dificuldades que teve durante o jogo todo e não chegou perto do empate. Vitória do São Bernardo no Morumbi.

