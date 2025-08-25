Iapen inaugura projetos voltados para a ressocialização no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Jamilia Silva, diretora da Unidade Feminina, disse que o espaço Sementes de Cultura vai concentrar diversos tipos de atividades, desde culturais, de trabalho e religiosas, além de ser um espaço de convivência. “Trazer as detentas também para o lado mais humano para melhorar a autoestima delas, para que quando as famílias, os filhos venham visitá-las, elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam mulheres com a autoestima melhorada.”

Para a detenta J.F, o novo espaço representa oportunidade. “Esse espaço representa muita coisa, porque ele vai dar mais oportunidade para os que estão lá dentro, se aprofundar mais em coisas boas e não pensar em coisas ruins. Então acho que esse espaço ele vai ser muito bem aproveitado.”

Logo após a entrega do Espaço Sementes da Cultura, as autoridades seguiram para a Oficina de Restauração de Bicicletas. Lá foi possível ver um pouco do trabalho feito pelos detentos. Caio Carvalho, diretor da Unidade de Regime Fechado (URF), disse que o projeto Pedais Para Novos Tempos tem o intuito de preparar os detentos para quando voltarem para a sociedade. “Nós queremos que eles levem essa responsabilidade para a vida. Eles sabem que é uma habilidade que eles podem usar para ter uma profissão lá fora e nós queremos, com essa oficina de bicicletas, trazer essa oportunidade para eles. Presos que trabalham no projeto já me disseram que gostariam de abrir uma oficina dessa quando sair, para ter o sustento da família, e que adoraram essa ideia que nós fizemos aqui.”

O detento J. C. A, é um dos detentos que receberam a oportunidade de trabalhar na oficina. O projeto trouxe mais esperança a ele. “Muito importante essa oportunidade, né? Com essa experiência que a gente está ganhando é uma chance que a gente tem para mudar de vida. Eu sei que vai dar certo”, afirmou o detento.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, disse que tanto a inauguração do espaço Sementes da Cultura, quanto o projeto Pedais para Novos Tempos, têm o objetivo de garantir e respeitar a dignidade da pessoa humana e proporcionar melhores condições ao cumprimento da pena. “E nisso nós obedecemos ao mandamento e a própria missão institucional do Iapen, que é de reintegrar, de recuperar um indivíduo para que ele possa ter novamente o convívio na sociedade”, destacou.

