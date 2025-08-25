Brasil
Detran-AC realiza leilão de veículos apreendidos com carros e motos em setembro
Evento online ocorrerá no dia 15; interessados podem inspecionar os lotes presencialmente entre 10 e 12 de setembro no pátio da Vila Ivonete, em Rio Branco
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) realizará no dia 15 de setembro de 2025 o Leilão Público nº 013/2025, com venda de veículos apreendidos por infrações de trânsito e não reclaimados por seus proprietários. O evento será realizado exclusivamente online pelo site www.wrleiloes.com.br, a partir das 9h.
Os interessados poderão inspecionar os veículos – todos com documentação regular – presencialmente nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 8h às 16h, no pátio do Detran localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, no bairro Vila Ivonete. Informações adicionais estão disponíveis pelos telefones (68) 99601-7911 e 0800-423-0000, ou nos sites oficiais do leiloeiro e do Detran-AC.
Juiz anula processo do caso Senkata e aponta julgamento de responsabilidades contra Jeanine Añez
Decisão reconhece que ex-presidente da Bolívia não deve responder em processo ordinário pelas mortes em protestos de 2019; medidas contra outros acusados também foram anuladas.
O juiz David Kasa anulou nesta segunda-feira (24) os trabalhos do caso Senkata e determinou que o processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de abrir um julgamento de responsabilidades contra a ex-presidente boliviana.
A decisão foi tomada após a defesa da ex-mandatária alegar incompetência da justiça comum, sustentando que, por se tratar de uma ex-chefe de Estado, o caso deveria ser apreciado em instância especial.
O caso Senkata apura a morte de ao menos dez pessoas durante os protestos violentos de 19 de novembro de 2019, após a renúncia de Evo Morales e a posse transitória de Añez. O juiz também anulou as medidas cautelares impostas aos outros acusados.
Jeanine Añez já cumpre pena de 10 anos de prisão pelo processo conhecido como “Golpe de Estado II”, mas ainda responde a outros processos pendentes na justiça boliviana.
Líder opositora venezuelana celebra libertação de ex-presidente boliviana Jeanine Áñez como “ato de justiça”
Maria Corina Machado defende que prisão de Jeanine Áñez e outros opositores foi política e expressa solidariedade entre lutas democráticas na América Latina
A ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez e outros acusados no Caso Senkata recuperaram a liberdade nesta terça-feira (26) após decisão judicial que declarou a incompetência da justiça ordinária para processá-los. O tribunal aceitou o pedido de habeas corpus da defesa e encaminhou o caso ao Ministério Público para que avance com um eventual julgamento de responsabilidades por vias alternativas.
O caso refere-se aos confrontos de 2019 em Senkata, região de El Alto, onde ocorreram mortes durante a crise política que levou Áñez à presidência. A defesa sempre alegou perseguição política nas acusações. Em declaração emocionada, a ex-presidente afirmou: “Este dia será lembrado pela história e um passo foi dado em direção a uma Bolívia mais justa e mais livre. Que viva a Bolívia!”. A decisão marca um novo capítulo no conturbado cenário jurídico-político boliviano, embora o processo possa seguir por outras instâncias.
A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado classificou como “ato de justiça” a libertação da ex-presidente boliviana Jeanine Áñez e dos também opositores Luis Fernando Camacho e Marco Antonio Pumari. Em declarações públicas e nas redes sociais, Corina Machado afirmou que os três “nunca deveriam ter sido presos” e destacou que a detenção foi uma demonstração de “perseguição política”.
Em texto emocionado, Corina Machado escreveu: “O testemunho que nos foi dado durante sua injusta prisão, a firmeza de suas convicções, sua resistência e amor pela Bolívia nos reafirmam em nossa luta”. A líder opositora, que enfrenta própria batalha política na Venezuela, expressou ainda solidariedade transnacional: “Recebam a força, o respeito e o carinho dos venezuelanos que assumimos a luta pela democracia da Bolívia como nossa”.
O pronunciamento ocorre após a decisão judicial boliviana que libertou Áñez e outros acusados no Caso Senkata, com o argumento de incompetência da justiça ordinária para processá-los. O caso segue agora para análise do Ministério Público boliviano.
Foguete lançado à altura de prédio de 60 andares dá vitória a estudantes de Sena Madureira em olimpíada: ‘Experiência incrível’
Alunos de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, participaram de competição de astronomia e astronáutica no Rio de Janeiro. Campeonato reúne estudantes que se destacam na Mostra Brasileira de Foguetes e incentiva projetos científicos
Esse é o lema do estudante João Augusto do Nascimento de Queiroz, de 17 anos, do 3º ano integrado em informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac).
Ele fez parte do grupo acreano que conquistou medalha de ouro na Jornada dos Foguetes, organizada pela Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), que aconteceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, entre 18 e 21 de agosto.
O evento reuniu estudantes que se destacaram nas competições da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).
A equipe acreana, também formada pelas estudantes Jéssica Moura e Katriele Barbosa, lançou um foguete a mais de 200 metros de distância, o equivalente a um prédio de 60 andares. Estudantes do campus Tarauacá também haviam participado de uma etapa da jornada na qual conquistaram a medalha de prata.
A reportagem, o estudante de Sena Madureira, no interior do Acre, contou que apesar das dificuldades durante o processo de testes, o grupo conseguiu desenvolver o projeto que foi pensado e subiu no topo do pódio
Os estudantes que formaram a equipe costumam participar de diversos projetos científicos do Ifac e já vêm desenvolvendo os foguetes artesanais, impulsionados por misturas químicas.
De volta ao Acre, João Augusto busca inspirar outros jovens do Acre a participar de feiras de ciências. Os estudantes também integram o projeto de extensão Ciência em Ação, que tem o objetivo de despertar o interesse de jovens pelos estudos científicos.
“A ideia é levar oficinas de foguetes para escolas e comunidades, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Queremos mostrar que a ciência pode ser divertida e transformadora”, explicou.
‘Intercâmbio cultural’
Os estudantes viajaram acompanhados pela professora, Karla Leite Vilas Boas, que ressalta a importância de programas que integram cultura e educação afim de mostrar aos alunos que a ciência não é algo distante de suas realidades.
Ainda conforme a educadora, a participação em competições desse tipo também incentiva o desenvolvimento dos alunos em várias competências.
“Os meninos são colocados para fazer uma prática experimental, onde envolve muita química, física, matemática, habilidade de trabalho em grupo, e pesquisa”, conta.
Karla foi quem iniciou o projeto em 2023, com oficinas que envolveram estudantes de todo o ensino médio. No ano passado, por conta de uma greve, a iniciativa foi interrompida, mas foi retomada este ano e já com classificação para a competição nacional.
“É na jornada desse intercâmbio cultural com alunos de todos os estados que eles trocam experiências e descobrem novas culturas. Através de programas como a Jornada de Foguetes, eles tem uma oportunidade prática de aprendizado”, destaca.
