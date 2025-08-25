Cotidiano
Ídolo Zico vem ao Acre dia 15 de setembro para ministrar palestra sobre liderança e superação
Evento gratuito no Sesc Rio Branco, no dia 15 de setembro, é promovido pelo governo do estado; inscrições prévias garantem acesso e chance de encontro exclusivo com ex-jogador
O ex-jogador Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, estará pela primeira vez no Acre como palestrante no próximo dia 15 de setembro para ministrar a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. O evento, realizado com recursos de emendas parlamentares e organizado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), ocorrerá no ginásio do Sesc, com portões abertos a partir das 16h.
Aos 72 anos, o ex-craque que brilhou no Flamengo, Udinese (Itália) e Kashima Antlers (Japão) abordará temas como liderança, trabalho em equipe, superação e planejamento.
O evento com Zico no Acre está sendo coordenado e organizado por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov). O titular da pasta, Luiz Calixto, destacou que a importância da iniciativa deve-se ao simbolismo da presença de uma pessoa simples que venceu na vida pelos caminhos certos e pode estar entre a juventude acreana e compartilhar sua experiência e, assim, inspirar a todos na busca por conquistas, apesar das dificuldades.
O evento integra a agenda de ações do governo do Estado voltadas ao incentivo da formação de lideranças, promoção da cidadania e valorização de iniciativas que despertam vocações, conforme lembrou o secretário Calixto.
Afirmando. “Então essa é mais uma ação de aprendizado com quem tem muito a ensinar, tem muito a transmitir, porque foi um jogador internacionalmente conhecido, titular da seleção brasileira, o rei de Roma, um dos melhores do mundo, um dos melhores do Brasil. Esse exemplo de uma pessoa que deu certo, de uma pessoa humilde, que conseguiu melhorar de vida trilhando pelos caminhos certos da vida, tem muito a nos ensinar e a gente também quer despertar nas pessoas esse sentimento de se guiar por exemplos — e o Zico é um exemplo”, finalizou Calixto.
O secretário Luiz Calixto (Segov) destacou ainda o simbolismo da visita: “Zico é um exemplo de superação e inspiração. Queremos que ele transmita à nossa juventude sua disciplina e capacidade de liderança, mostrando que é possível vencer pelos caminhos certos”. A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia no site da Segov (https://segov.ac.gov.br/). Inscritos concorrerão a um sorteio para um momento exclusivo no camarim com direito a foto ou autógrafo do ídolo.
Cotidiano
No Maracanã, Flamengo aplica goleada histórica contra o Vitória
O Flamengo venceu o Vitória por 8 x 0 nesta segunda-feira (28/8), no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Na noite desta segunda-feira (25/8), o Flamengo venceu o Vitória por 8 x 0, no Maracanã, partida que encerrou a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a maior vitória desta edição do Brasileirão, superando o 6 x 0 aplicado pelo Rubro-Negro contra o Juventude e do Vasco contra o Santos. Além disso, a partida marcou a maior goleada da história dos pontos corridos.
Os gols da partida começaram com apenas dois minutos de jogo, com gol de Samuel Lino, o atacante ainda faria mais um na segunda metade do jogo. Pedro marcou o segundo, o quarto e o sétimo do Flamengo, hat-trick para o camisa 9. Arrascaeta estufou as redes mais uma vez. Luiz Araújo fez o seu no inicio da segunda etapa e Bruno Henrique fechou a conta em cobrança de pênalti.
O Flamengo volta a campo no domingo (31/8), às 16h, contra o Grêmio, no Maracanã. A equipe é líder do campeonato com 46 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras. No mesmo dia, o Vitória joga contra o Atlético-MG, às 18h30, no Barradão.
Três gols no primeiro tempo
Com apenas dois minutos de jogo, após o Vitória errar na saída de bola, o Flamengo fez boas trocas de passe, até que Arrascaeta achou Samuel Lino na parte esquerda, o ponta ajeitou e bateu cruzado para abrir o placar. Este seria o primeiro dos oito gols da equipe carioca na partida.
Após mais um erro na saída de jogo, a bola sobrou para jogadores do Rubro-Negro, chegou no pés de Arrascaeta, que de primeira passou para Pedro, o atacante driblou o defensor do Vitória e de cavadinha marcou o segundo gol do Flamengo na partida.
Ainda no primeiro tempo, o terceiro. Aos 34 minutos, o Flamengo foi tabelando até a bola chegar em Varella, o lateral cruzou para dentro da área e sobrou para Samuel Lino, o atacante passou para trás e de esquerda Arrascaeta ampliou.
Na segunda etapa, o placar se alargou. Aos dois do segundo tempo, Samuel Lino recebeu, deu belo passe para Pedro dentro da área, o atacante dominou e marcou o quarto gol do Flamengo no jogo. Três minutos depois, após boa troca de passes, Varela chegou na linha de fundo e passou para a segunda trave, onde Samuel Lino cabeceou e ampliou.
Flamengo vence por 8 x 0
Aos nove, Samuel Lino deu uma caneta no defensor do Vitória, tocou para trás, Pedro não dominou e bola sobrou para Luiz Araújo marcar o sexto. Sete minutos depois, Samuel Lino tocou para Pedro dentro da área, o atacante deu um elástico em defensor do Vitória e de bico fez o sétimo gol da partida.
Aos 34 minutos do segundo tempo, Luiz Araújo cabeceou e bola pegou na mão de Ramon. Após revisão do arbitro no VAR, pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Bruno Henrique bateu cruzado e marcou o oitavo gol. Em uma noite de amplo domínio do Rubro-Negro, o placar final ficou 8 x 0.
Cotidiano
Iapen inaugura projetos voltados para a ressocialização no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Jamilia Silva, diretora da Unidade Feminina, disse que o espaço Sementes de Cultura vai concentrar diversos tipos de atividades, desde culturais, de trabalho e religiosas, além de ser um espaço de convivência. “Trazer as detentas também para o lado mais humano para melhorar a autoestima delas, para que quando as famílias, os filhos venham visitá-las, elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam mulheres com a autoestima melhorada.”
Para a detenta J.F, o novo espaço representa oportunidade. “Esse espaço representa muita coisa, porque ele vai dar mais oportunidade para os que estão lá dentro, se aprofundar mais em coisas boas e não pensar em coisas ruins. Então acho que esse espaço ele vai ser muito bem aproveitado.”
Logo após a entrega do Espaço Sementes da Cultura, as autoridades seguiram para a Oficina de Restauração de Bicicletas. Lá foi possível ver um pouco do trabalho feito pelos detentos. Caio Carvalho, diretor da Unidade de Regime Fechado (URF), disse que o projeto Pedais Para Novos Tempos tem o intuito de preparar os detentos para quando voltarem para a sociedade. “Nós queremos que eles levem essa responsabilidade para a vida. Eles sabem que é uma habilidade que eles podem usar para ter uma profissão lá fora e nós queremos, com essa oficina de bicicletas, trazer essa oportunidade para eles. Presos que trabalham no projeto já me disseram que gostariam de abrir uma oficina dessa quando sair, para ter o sustento da família, e que adoraram essa ideia que nós fizemos aqui.”
O detento J. C. A, é um dos detentos que receberam a oportunidade de trabalhar na oficina. O projeto trouxe mais esperança a ele. “Muito importante essa oportunidade, né? Com essa experiência que a gente está ganhando é uma chance que a gente tem para mudar de vida. Eu sei que vai dar certo”, afirmou o detento.
O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, disse que tanto a inauguração do espaço Sementes da Cultura, quanto o projeto Pedais para Novos Tempos, têm o objetivo de garantir e respeitar a dignidade da pessoa humana e proporcionar melhores condições ao cumprimento da pena. “E nisso nós obedecemos ao mandamento e a própria missão institucional do Iapen, que é de reintegrar, de recuperar um indivíduo para que ele possa ter novamente o convívio na sociedade”, destacou.
Cotidiano
Veja lista de convocados de Ancelotti para jogos da Seleção Brasileira
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (25) os 23 jogadores para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2026.
O Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. Cinco dias depois, a equipe de Ancelotti fecha a participação nas Eliminatórias contra Bolívia em El Alto, às 20h30.
A lista de Ancelotti conta com algumas surpresas, como o retorno de Lucas Paquetá, após absolvição em caso de apostas esportivas, e a primeira convocação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, atual artilheiro do Brasileirão.
Já classificado para a Copa, o Brasil ocupa a terceira posição na tabela com 25 pontos, ao lado do Equador. A Argentina lidera as Eliminatórias com 35 pontos.
Veja a lista de convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joellinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)
Fonte: CNN
