Ídolo Zico vem ao Acre dia 15 de setembro para ministrar palestra sobre liderança e superação

Evento gratuito no Sesc Rio Branco, no dia 15 de setembro, é promovido pelo governo do estado; inscrições prévias garantem acesso e chance de encontro exclusivo com ex-jogador

O ex-jogador Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, estará pela primeira vez no Acre como palestrante no próximo dia 15 de setembro para ministrar a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. O evento, realizado com recursos de emendas parlamentares e organizado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), ocorrerá no ginásio do Sesc, com portões abertos a partir das 16h.

Aos 72 anos, o ex-craque que brilhou no Flamengo, Udinese (Itália) e Kashima Antlers (Japão) abordará temas como liderança, trabalho em equipe, superação e planejamento.

O evento com Zico no Acre está sendo coordenado e organizado por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov). O titular da pasta, Luiz Calixto, destacou que a importância da iniciativa deve-se ao simbolismo da presença de uma pessoa simples que venceu na vida pelos caminhos certos e pode estar entre a juventude acreana e compartilhar sua experiência e, assim, inspirar a todos na busca por conquistas, apesar das dificuldades.

O evento integra a agenda de ações do governo do Estado voltadas ao incentivo da formação de lideranças, promoção da cidadania e valorização de iniciativas que despertam vocações, conforme lembrou o secretário Calixto.

Afirmando. “Então essa é mais uma ação de aprendizado com quem tem muito a ensinar, tem muito a transmitir, porque foi um jogador internacionalmente conhecido, titular da seleção brasileira, o rei de Roma, um dos melhores do mundo, um dos melhores do Brasil. Esse exemplo de uma pessoa que deu certo, de uma pessoa humilde, que conseguiu melhorar de vida trilhando pelos caminhos certos da vida, tem muito a nos ensinar e a gente também quer despertar nas pessoas esse sentimento de se guiar por exemplos — e o Zico é um exemplo”, finalizou Calixto.

O secretário Luiz Calixto (Segov) destacou ainda o simbolismo da visita: “Zico é um exemplo de superação e inspiração. Queremos que ele transmita à nossa juventude sua disciplina e capacidade de liderança, mostrando que é possível vencer pelos caminhos certos”. A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia no site da Segov (https://segov.ac.gov.br/). Inscritos concorrerão a um sorteio para um momento exclusivo no camarim com direito a foto ou autógrafo do ídolo.

