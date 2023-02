Flamengo é o primeiro classificado às semifinais do Campeonato Carioca

OGol

O Fluminense está cada vez mais perto de confirmar seu lugar nas semifinais do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Tricolor das Laranjeiras recebeu a Portuguesa no Maracanã e, com boa atuação na segunda etapa, venceu por 3 a 0. Cano, duas vezes, e Keno (que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flu) fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz chega a 19 pontos, ultrapassa o Botafogo e assume a vice-liderança do Cariocão, faltando duas rodadas para o fim da Taça Guanabara. Do outro lado, a Lusa permanece com nove, na nona colocação.

Apesar da alta temperatura, jogo é morno no primeiro tempo

Os 35 graus de temperatura não foram suficientes para esquentar o duelo entre Fluminense e Portuguesa nos primeiros 45 minutos. O Tricolor teve a bola, como de costume, ultrapassou os 65% de posse, mas praticamente não criou problemas para meta da Lusa.

Do outro lado, a equipe rubro-verde, mesmo com dificuldade para se manter com a bola, foi mais incisiva em suas raras descidas ao ataque e quase surpreendeu o Flu. Aos 23, após rápida descida pela direita, Romarinho recebeu com espaço, clareou para perna esquerda e soltou uma bomba de fora, obrigando Fábio a fazer uma grande defesa.

O susto fez o time de Fernando Diniz acordar, ainda que sem a intensidade esperada. Aos 31, após bela triangulação pela esquerda, Ganso enfiou linda bola para Arias, que invadiu a área e bateu cruzado para boa intervenção de Mota.

Já próximo aos acréscimos, bloqueado pela forte marcação rubro-verde na entrada da área, André resolveu arriscar de longe e quase anotou um golaço no Maracanã. A bola pegou um efeito venenoso e só não entrou pois Mota se esticou para mandar para escanteio.

Cano brilho, abre a porteira e Keno fecha conta com golaço

Na volta do intervalo, Fernando Diniz promoveu a entrada de Lima no lugar de David Braz e aumentou a dinâmica do meio campo tricolor. A estratégia funcionou e não demorou para ser transformada em bola na rede.

Logo aos 14, após cobrança de falta rápida de Martinelli, Samuel Xavier levou para o fundo e cruzou para trás. Com espaço, Lima finalizou firme, Cano se esticou para desviar na área e estufou as redes no Maraca.

O gol do argentino abriu a porteira da Lusa. Pouco tempo depois, Arias recuperou bola no campo de ataque, avançou e fez boa combinação com Cano, que aproveitou sobra e, como de costume, finalizou firme para o fundo do gol, ampliando a vantagem tricolor.

E não parou por aí. Aproveitando o bom momento, o Flu aumentou o volume e foi buscar o terceiro. E com estilo. Aos 27, Arias recebeu livre pela direita, levantou a cabeça e colocou na área para Keno, emendou uma linda bicicleta e marcou um golaço, o primeiro dele com a camisa tricolor. Fim de jejum e de partida: 3 a 0.

