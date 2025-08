Elenco do AVQ embarca sábado para jogar a Superliga C

A Associação de Vôlei do Quinarí (AVQ) embarca no sábado, 2, para Porto Velho, Rondônia, e domingo, 3, começa a disputar a Superliga C de vôlei feminino.

“Fechamos o planejamento e vamos chegar em Porto Velho com um tempo de descanso para as atletas. Conseguimos montar um elenco de bom nível e a nossa meta é lutar por uma vaga nas finais do torneio”, declarou o presidente do AVQ, Braia Thauan.

Fecha preparação

As atletas do AVQ fecham a preparação nesta sexta, 1º, na quadra da escola Glória Perez. O técnico Sandro Melo intensificou os treinamentos nesta reta final de preparação e ganhou os reforços da ponteira Carol (Cruzeiro do Sul) e da aposta Luíza (Rodrigues Alves).

Estreia no domingo

O primeiro desafio do time do AVQ na Superliga será contra o AVV/Vilhena, de Rondônia, no ginásio Eduardo Lima e Silva, no domingo, 3, às 17 horas (hora Acre).

