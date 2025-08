Homem é condenado a dois anos de prisão por maus-tratos a cães em Feijó

Evento chega à 26ª edição com programação musical diversificada entre os dias 14 e 17; cidade é reconhecida como a “capital do açaí”

A Prefeitura de Feijó, no interior do Acre, divulgou a programação oficial da 26ª edição do Festival do Açaí, que será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto. O evento, um dos mais tradicionais da região, reunirá atrações nacionais de destaque em quatro noites de festa, celebrando a cultura local e o fortalecimento da economia baseada na produção do açaí.

Abrindo o festival na quinta-feira (14), o cantor Dilsinho promete embalar o público com muito pagode. Na sexta (15), é a vez do sertanejo tomar conta do palco com Lucas Lucco. O sábado (16) será animado pelo forró romântico da Banda Magníficos, enquanto o encerramento no domingo (17) ficará por conta de Natanzinho, com seu estilo conhecido como “forrónejo”.

Recentemente reconhecida por lei estadual como a “capital do açaí”, Feijó se consolida como um dos maiores polos produtores da fruta no Acre. A expectativa da organização é atrair milhares de visitantes, movimentando a economia local e reforçando o orgulho pela tradição que envolve o açaí na cidade.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários