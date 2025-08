Prefeitura de Rio Branco fortalece cadeia produtiva da mandioca e incentiva agroindústria local

Mulher foi encontrada desorientada, mas consciente, após 24 horas de buscas com uso de drone e apoio da comunidade

O Corpo de Bombeiros do Acre localizou, nesta quinta-feira (31), uma idosa que estava desaparecida há cerca de 24 horas na região do posto fiscal de Guajará, no estado do Amazonas. A operação de resgate contou com o apoio de moradores da comunidade local e foi marcada por dificuldades devido à geografia do terreno.

Segundo a corporação, os familiares procuraram o quartel na quarta-feira (30) para relatar o desaparecimento. A área onde a mulher foi vista pela última vez é caracterizada por grandes campos abertos, o que dificultou os esforços iniciais.

Ainda no mesmo dia, os bombeiros iniciaram a operação com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica. No entanto, as limitações impostas pela baixa visibilidade noturna forçaram a suspensão das buscas, que foram retomadas ao amanhecer.

Na manhã de quinta-feira, a equipe reformulou a estratégia, dividindo os bombeiros em grupos para cobrir uma área maior. A participação dos moradores foi fundamental para o êxito da ação. A idosa foi localizada desorientada, porém consciente, e recebeu hidratação e os primeiros atendimentos no local antes de ser entregue à família, em segurança.

