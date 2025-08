Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena vai a R$ 85 milhões; veja os números

O governo do Acre tem trabalhado com dedicação para garantir melhorias reais na vida da população, especialmente nas áreas mais isoladas

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), garantiu nesta quarta-feira, 30, o repasse de R$ 750 mil para a execução de serviços emergenciais de melhoramento de ramais nos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. A ação integra o plano de intensificação da Operação Verão e reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento das regiões de difícil acesso.

De acordo com o governador Gladson Camelí, o governo do Acre tem trabalhado com dedicação para garantir melhorias reais na vida da população, especialmente nas áreas mais isoladas. “A liberação dos R$ 750 mil para a recuperação de ramais em Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter é resultado de um esforço conjunto entre as equipes do Estado e nossos parceiros institucionais, com o objetivo de fortalecer o escoamento da produção rural, facilitar o acesso aos serviços básicos e promover o desenvolvimento dessas regiões. Essa conquista reforça nosso compromisso com a integração e o bem-estar de todos os acreanos”, afirmou.

“Esses investimentos são fundamentais para manter a conexão entre as zonas urbana e rural. O Deracre tem atuado com parcerias locais para chegar aonde a população mais precisa, respeitando a realidade e os desafios de cada município”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Os recursos serão utilizados para garantir a trafegabilidade nos principais acessos às comunidades rurais desses municípios isolados, facilitando o transporte de produtos, insumos e o deslocamento das famílias durante o verão amazônico. Durante o verão amazônico, o Deracre tem intensificado os trabalhos nos ramais em todo o estado, com a mobilização de máquinas, abertura de novas frentes de serviço e recuperação dos trechos mais críticos. As ações fortalecem o escoamento da produção agrícola e garantem melhores condições de acesso aos serviços públicos.

