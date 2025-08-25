Foguete lançado à altura de prédio de 60 andares dá vitória a estudantes de Sena Madureira em olimpíada: ‘Experiência incrível’

Mailza agradeceu cada um dos servidores pela disponibilidade e reafirmou o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da Assistência Social

Em colaboração com Geisy Negreiros

A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, participou nesta segunda-feira, 25, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, da aula inaugural do curso de formação do Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSuas).

A qualificação acontece de 25 a 29 de agosto de 2025, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora) e reúne servidores públicos estaduais e municipais, que atuam na execução e gestão do Suas nos municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó e Tarauacá, além de trabalhadores da assistência social.

A ação é executada pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), da qual Mailza Assis é titular, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr).

Nesta etapa, serão ofertados os cursos de Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Básica; Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Especial; Introdução do Exercício do Controle Social; Atualização em Vigilância Socioassistencial e Gestão Orçamentária e Financeira.

“Assistência social é a porta de entrada para garantia de direitos. Seja no Cras, Creas, nas secretarias. E nós estamos atentos e trabalhando para garantir proteção e combate à violência contra nossas crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis”, destacou a vice-governadora na abertura.

Mailza agradeceu cada um dos servidores pela disponibilidade e reafirmou o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da Assistência Social. “Vocês são muito importantes nesse processo, pois alcançam diretamente as famílias e indivíduos, refletindo melhoria nos serviços socioassistenciais nos municípios acreanos”.

Assistência social fortalecida é população com melhor qualidade de vida

A assistente social Natana Bezerra veio de Marechal Thaumaturgo e falou da expectativa de participar pela primeira vez do curso. “Saio na esperança de adquirir novos aprendizados, atualizações e aplicar tudo que aprender na prática por melhorias para a população do meu município”, disse.

Já Maria Antônia Menezes, psicóloga da Proteção Especial de Porto Walter, participa pela segunda vez do CapacitaSuas. “Ficamos esperando doze anos. Essa atualização vai nos fortalecer na prática para levar o serviço com melhor qualidade para nossos usuários”, destacou.

Durante a abertura, a música esteve presente com apresentações dos corais Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon) e do Centro Social dos Direitos da Criança e do Adolescente e Família (Cesdicaf).

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou que esse programa é um marco no Juruá. “Essa capacitação renasce maior após 10 anos. À medida que um profissional da assistência social é qualificado, certamente ele prestará um melhor serviço para os usuários e quem ganha são os municípios, o estado todo”, disse o gestor.

Ângela Valente, secretária Municipal de Assistência Social de Mâncio Lima, reforçou a importância da realização da capacitação profissional.

“Trouxemos uma equipe de 20 pessoas do Suas de Mâncio Lima, composta por trabalhadores e conselheiros da Assistência Social. Precisamos estar preparados para entender a política como de fato é e garantir direito para aqueles que mais precisam. Esse trabalho realmente favorece a quem está lá na ponta, a quem mais precisa da assistência social.”

Outra assistente social que estava com boas expectativas é Elissandra Silva, de Tarauacá. “Para nós, profissionais, essas capacitações são fundamentais para aperfeiçoar o trabalho que já executamos nos equipamentos da Assistência Social. Atuo há 11 anos, mas nessa semana vou ampliar meu conhecimento, esclarecer dúvidas. Me deixa feliz saber que vou contribuir com minha região”.

A aula inaugural contou com a presença do deputado federal Coronel Ulysses; deputado estadual André Vale; a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Acre, Marilene Goulart Veríssimo; a secretária Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Milca Oliveira; a diretora da Política de assistência social da SEASDH, Siomary Benevides; a chefe do departamento de Gestão do Suas da SEASDH, Ângela Albuquerque, além de representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Polícia Rodoviária Federal.

Sobre o CapacitaSuas

O CapacitaSuas é uma estratégia do governo federal para apoiar os estados e o Distrito Federal na execução dos Planos Estaduais de Capacitação do Suas, visando ao aprimoramento da gestão e a progressiva qualificação dos serviços e benefícios socioassistenciais.

Programa

O programa tem como objetivo promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social que, pautada pela Gestão do Trabalho e a Educação Permanente, exige um novo perfil de trabalhadores, com uma qualificação e compromisso com o exercício profissional cada vez maiores.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários