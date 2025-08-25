Acre
Frentes de trabalho do Deracre atuam nas rodovias que cortam Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta segunda-feira, 25, os serviços de conservação e manutenção das rodovias estaduais, dentro da Operação Verão 2025. As frentes de trabalho atuam em pontos distintos: no km 81 da AC-040, em Plácido de Castro; entre os km 42 e 47 da mesma rodovia, abrangendo trechos de Senador Guiomard e Plácido de Castro; e no km 42 da AC-010, em Porto Acre. Os serviços de tapa-buraco visam recuperar o pavimento em áreas críticas, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e pedestres.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto as equipes e destacou a importância do período de estiagem para a execução das obras.
“Estamos aproveitando o verão amazônico para acelerar as frentes de serviço. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para quem trafega e mais garantia de que a produção chegue aos mercados sem prejuízos”, destacou.
As intervenções fazem parte do plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos do Tesouro Estadual, reforçando o compromisso da gestão em manter as estradas em condições adequadas para atender os municípios estratégicos do Acre.
Coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre, a Operação Verão 2025 aproveita as condições climáticas favoráveis para ampliar os serviços de infraestrutura viária e assegurar a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola.
Deracre inicia concretagem da rampa de acesso ao Rio Iaco em Sena Madureira
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com os serviços de construção da rampa de acesso ao Rio Iaco, em Sena Madureira. Nesta segunda-feira, 25, as equipes atuam na concretagem da primeira etapa da estrutura, que terá 90 metros de extensão.
A obra recebeu investimento de R$ 2 milhões, proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz, e visa facilitar o escoamento da produção local, além de melhorar as condições de trabalho das comunidades ribeirinhas.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a relevância da construção para os moradores da região. “Estamos observando cada etapa da concretagem desta rampa, que será essencial para agilizar o transporte de produtos e levar mais qualidade de vida aos ribeirinhos”, afirmou.
O serviço integra os esforços do governo estadual para ampliar a infraestrutura e a acessibilidade às comunidades que vivem às margens dos rios do Acre, garantindo segurança, mobilidade e desenvolvimento local.
Desaparecido desde 2019, autoridades não sabem onde está acervo de Chico Mendes
O Ministério Público Federal (MPF) acionou o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para que adote medidas voltadas à localização e preservação do acervo cultural do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes, desaparecido desde 2019.
O material, composto por documentos e registros históricos da trajetória do ativista, estava sob a guarda da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco (AC). De acordo com a representação do MPF, o acervo sumiu após o fechamento do espaço para reforma e manutenção, naquele ano. Em 2022, um incêndio atingiu parte do prédio, agravando ainda mais a situação.
Na manifestação, o MPF alerta que a ausência de informações sobre o paradeiro e as condições da coleção representa uma “iminente lacuna na memória coletiva” e um prejuízo concreto para a sociedade acreana. O órgão enfatiza o valor histórico e cultural dos itens, fundamentais para preservar a memória das lutas sociais e ambientais na região.
O pedido foi formalizado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, e será analisado pelo MPAC, responsável por definir quais providências poderão ser adotadas para resguardar o acervo.
Opera Acre realiza 124 cirurgias e 80 avaliações em sete cidades
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu neste fim de semana mais uma etapa do programa Opera Acre, beneficiando mais de 200 pacientes em sete municípios com a realização de 124 cirurgias eletivas e 80 avaliações pré-cirúrgicas. A ação reforça o esforço da gestão estadual em reduzir a demanda reprimida e assegurar que a população, em todas as regionais, tenha acesso a serviços especializados de média e alta complexidade. Os resultados refletem um novo momento para a saúde pública:
“Estamos vivendo um momento histórico. Com o Opera Acre, conseguimos avançar de forma concreta na regionalização dos serviços, levando cirurgias e atendimentos especializados para todas as regiões do estado. Isso significa que o cidadão, esteja ele no Juruá, no Alto Acre, no Baixo Acre ou na capital, tem garantido o mesmo direito de acesso a procedimentos de média e alta complexidade”, descreveu o secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.
Em Cruzeiro do Sul, no Hospital do Juruá, as atividades foram direcionadas a cirurgias ginecológicas de maior complexidade. Já em Mâncio Lima, o Hospital Abel Pinheiro concentrou-se em procedimentos de laqueadura, atendendo 25 mulheres em dois dias de mutirão.
Na capital, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, realizou 50 atendimentos, no dia 22, para correção de ginecomastia, que passam a integrar de forma contínua a rotina do programa aos sábados. Ainda no mesmo dia, foram feitas 10 cirurgias ginecológicas, cinco vasculares e cinco de redução mamária. No dia seguinte, a unidade concentrou esforços na avaliação de mais de 30 pacientes com indicação de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), exame fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças do fígado, pâncreas e vias biliares.
Nos municípios do interior, o impacto também foi expressivo. Em Senador Guiomard, o Hospital Ary Rodrigues realizou 20 cirurgias gerais em dois dias. Em Plácido de Castro, o Hospital Manoel Marinho Monte contemplou 20 pacientes na área de mastologia. Já em Brasileia, no Hospital Raimundo Chaar, foram realizadas 35 cirurgias gerais entre os dias 23 e 24, reforçando a presença do programa na região de fronteira.
Para a coordenadora do programa, Shirley Nascimento, cada mutirão traduz mais do que números e estatísticas. “Significa devolver dignidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas que necessitam de um procedimento cirúrgico. O Opera Acre mostra, na prática, que estamos avançando na regionalização, fortalecendo a rede pública e assegurando um atendimento cada vez mais ágil, resolutivo e humano”, destacou.
Consolidado como uma das principais políticas públicas do governo do Acre, o Opera Acre alia planejamento, investimento e mobilização de equipes médicas para enfrentar gargalos históricos e reduzir significativamente o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos.
Somente no primeiro semestre de 2025, o programa já contabiliza mais de 7 mil cirurgias em diversas especialidades, alcançando pacientes em todas as regionais e consolidando-se como um dos maiores marcos da saúde pública na história do estado.
