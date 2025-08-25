No Maracanã, Flamengo aplica goleada histórica contra o Vitória

Na noite desta segunda-feira (25/8), o Flamengo venceu o Vitória por 8 x 0, no Maracanã, partida que encerrou a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a maior vitória desta edição do Brasileirão, superando o 6 x 0 aplicado pelo Rubro-Negro contra o Juventude e do Vasco contra o Santos. Além disso, a partida marcou a maior goleada da história dos pontos corridos.

Os gols da partida começaram com apenas dois minutos de jogo, com gol de Samuel Lino, o atacante ainda faria mais um na segunda metade do jogo. Pedro marcou o segundo, o quarto e o sétimo do Flamengo, hat-trick para o camisa 9. Arrascaeta estufou as redes mais uma vez. Luiz Araújo fez o seu no inicio da segunda etapa e Bruno Henrique fechou a conta em cobrança de pênalti.

O Flamengo volta a campo no domingo (31/8), às 16h, contra o Grêmio, no Maracanã. A equipe é líder do campeonato com 46 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras. No mesmo dia, o Vitória joga contra o Atlético-MG, às 18h30, no Barradão.

Três gols no primeiro tempo

Com apenas dois minutos de jogo, após o Vitória errar na saída de bola, o Flamengo fez boas trocas de passe, até que Arrascaeta achou Samuel Lino na parte esquerda, o ponta ajeitou e bateu cruzado para abrir o placar. Este seria o primeiro dos oito gols da equipe carioca na partida.

Após mais um erro na saída de jogo, a bola sobrou para jogadores do Rubro-Negro, chegou no pés de Arrascaeta, que de primeira passou para Pedro, o atacante driblou o defensor do Vitória e de cavadinha marcou o segundo gol do Flamengo na partida.