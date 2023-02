Em clássico animado, Atlético e América empatam pelo Campeonato Mineiro

Ogol

Em um clássico bastante movimentado, com as equipes alternando momentos de domínio e exigindo grandes defesas dos goleiro, Atlético e América empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Mineiro. Patrick abriu o placar para o Galo, enquanto Ricardo Silva empatou para o Coelho.

O empate muda pouco a vida das equipes em relação a classificação do estadual. O Atlético Mineiro lidera o Grupo A, com 17 pontos conqistados. Já o América lidera o Grupo B, com 15 pontos.

Clássico animado

O começo do América no clássico foi de muita intensidade e chances de gol. Com um minuto, Benítez cruzou da direita, Alê bateu de primeira no canto e Everson espalmou. O goleiro do Atlético voltou a aparecer aos 3, quando impediu gol olímpico de Benítez. No minuto seguinte mais uma defesa, ao espalmar chute de Aloísio da meia-lua. Coelho aprontando para cima do Galo.

O América continuou muito mais presente no ataque e finalizou certo mais uma vez aos 12, quando Juninho pegou a sobra em confusão na área, bate cruzado e Everson se esticou para encaixar. Aos 20, Nino mandou um cruzamento perfeito, Aloísio cabeceou para baixo e Everson espalmou mais uma.

Mas como futebol é implacável, o Atlético abriu o placar aos 23. No lance, Hulk acertou o travessão em cobrança de falta e Patrick cabeceou para o gol vazio no rebote. O gol foi um balde de água fria no América, que já teve mais dificuldades criativas, apesar de continuar em uma partida bastante intensa.

O América Mineiro esteve no ataque, procurando os espaços para atacar, mas sem muito sucesso. Enquanto isso, o Atlético aproveitou os espaços cedidos para contra-atacar. Aos 40, Hulk quase ampliou em chute forte da intermediária, mas Cavichioli espalmou. Mas o Coelho empatou aos 48, quando Ricardo Silva foi soberano no alto após escanteio e cabeceou para a rede, sem chance para Everson.

Galo dominante

O Atlético Mineiro já finalizou pouco depois do apito inicial do segundo tempo, quando Hulk cortou para a entrada da área, bateu forte, mas por cima do gol. O Galo conseguiu melhorar sua atuação e foi mais propositivo, enquanto o América se fechou. O Galo quase marcou aos 11, quando Saravia bateu para o meio após lançamento e Vargas finalizou para fora ao antecipar Cavichiolli.

A partida ficou mais morna. Já sem o mesmo poder de fogo, o América só voltou a finalizar aos 16, em chute de longe de Nicolas, por cima do gol. Mas foi o Atlético Mineiro que ficou perto de marcar novamente. Aos 20, Zaracho ganhou uma disputa pela direita, cruzou para tràs e Vargas testou forte, mas Cavichiolli fez ótima defesa com a ponta dos dedos.

O domínio do Atlético Mineiro no segundo tempo seguiu, com a equipe rondando a área e buscando espaços na defesa do rival para marcar seu segundo gol, mas sem muito sucesso. O técnico Eduardo Coudet ainda lançou a campo jogadores considerados titulares, que estavam no banco, mas isso não surtiu efeito imediato para furar a retranca do América.

A reta final foi com a mesma dinâmica, com o Atlético mais presente no campo de ataque, trocando passes perto da área, mas finalizando pouco por não ter criatividade suficiente de encontrar espaços. Aos 43, Hulk chutou de fora da área e Cavichiolli defendeu em dois tempos. O abafa do Galo no fim foi grande, mas o resultado não mudou mais.

