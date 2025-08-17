Pando tem 78.611 eleitores aptos para Eleições Gerais deste domingo, o menor contingente da Bolívia

Departamento amazônico registra crescimento constante no eleitorado; votação ocorrerá em 162 locais distribuídos em 15 municípios

A Bolívia fechou a fronteira terrestre com o Brasil na madrugada deste domingo (17) devido às eleições gerais no país. A medida, determinada pelas autoridades bolivianas, suspendeu o trânsito de veículos, permitindo apenas a travessia a pé entre 0h e 21h. A restrição faz parte do esquema de segurança para o dia da votação, e a entrada no país só será autorizada em casos emergenciais e com aval prévio.

Enquanto as Forças Armadas da Bolívia coordenam a segurança durante as Eleições Gerais 2025, a Polícia Federal (PF) mantém operação normal nos postos de fronteira com o Brasil. Nas cidades acreanas de Brasiléia e Epitaciolândia – que fazem divisa com o departamento de Pando –, o processo eleitoral transcorre com tranquilidade, registrando pouco mais de 170 votos entre as duas localidades.

Já em Corumbá (MS), único município de Mato Grosso do Sul com votação consular, cerca de 12 mil bolivianos devem comparecer ao consulado para exercer seu direito ao voto. No total, o Brasil possui 47 mil eleitores bolivianos aptos a participar do pleito deste domingo (17).

Pando tem 78.611 eleitores aptos para Eleições Gerais 2025, o menor contingente da Bolívia

O vice-presidente do Tribunal Eleitoral Departamental (TED) de Pando, Moisés Diaz, confirmou que 78.611 cidadãos (36.786 mulheres e 41.825 homens) estão habilitados a votar nas Eleições Gerais 2025 neste domingo (17 de agosto). O processo eleitoral ocorrerá em 134 lugares eleitorais, 162 recintos e 394 mesas de votação, distribuídos nos 15 municípios do departamento.

Pando é a região com o menor número de eleitores da Bolívia, conforme dados do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE). Em nível nacional, o padrão eleitoral registra 7.937.138 cidadãos aptos, sendo 7.567.207 no território boliviano e 369.931 no exterior, segundo o vocal do TSE, Francisco Vargas.

Crescimento eleitoral em Pando

O departamento amazônico apresenta um aumento constante no número de eleitores:

Eleições judiciais (2024): 77.579

Eleições gerais (2020): 72.136

Eleições subnacionais (2021): 73.221

Operação de fronteira: A PF mantém fiscalização rotineira, sem relatos de intercorrências.

Baixa movimentação no Acre: Brasiléia e Epitaciolândia têm fluxo reduzido de eleitores, reflexo da pequena população boliviana na região.

Corumbá (MS): Principal ponto de votação no Brasil, concentra eleitores de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos.

Panorama nacional

A distribuição de eleitores por departamento é a seguinte:

La Paz: 2.047.825

Santa Cruz: 2.071.967

Cochabamba: 1.443.013

Potosí: 487.029

Tarija: 394.539

Chuquisaca: 384.825

Oruro: 363.225

Beni: 296.173

Pando: 78.611

As autoridades reforçaram a logística para garantir o funcionamento de todos os centros de votação no país. A decisão afeta principalmente o fluxo na fronteira, mas não há registro de transtornos maiores até o momento. A normalização do tráfego está prevista para após o encerramento das eleições.

1.540 pessoas e apreende 176 veículos durante eleições na Bolívia, manhã deste domingo

O Comandante Geral da Polícia, Augusto Russo, informou que, até o meio-dia deste domingo (17), 1.540 pessoas foram presas e 176 veículos retidos em operações em todo o país durante as eleições gerais. Além disso, foram registrados sete acidentes de trânsito, com o mesmo número de feridos, e 177 crimes, sendo 98 deles relacionados a delitos comuns e crimes eleitorais.

Um total de 25.044 policiais foram mobilizados para garantir a segurança nos 5.768 locais de votaçãoem todo o território boliviano.

Casos graves de violência

Russo destacou dois episódios graves:

Agressão a simpatizante político – Diego Ceballos, apoiador do partido de Andrónico Rodríguez, teria sido agredido por seguidores de Evo Morales no Vale Ibirza (Cochabamba), ficando em estado de coma. Um homem identificado como Perez teria incitado o ataque. A polícia e o Ministério Público acompanham o caso. Homem armado em posto de votação – Em Moscari (Potosí), Leôncio Arancibia foi detido por fazer propaganda do voto nulo enquanto portava uma faca, dois isqueiros, uma fisga e uma flecha artesanal.

Explosão e mandados cumpridos

Em Entre Rios (Cochabamba), uma explosão em um local de votação está sendo investigada por bombeiros e a Força Especial de Luta Contra o Crime (Felcc).

Foram cumpridos 18 mandados de prisão por crimes como violência doméstica, roubo agravado, estupro, falsificação e condução perigosa.

A polícia segue em alerta para garantir a ordem durante o restante da jornada eleitoral.

Veja vídeos com Pando Digital TV:

