SECOM derrota Prefeitura e é líder do Campeonato da Imprensa

A equipe da Secretaria de Comunicação derrotou a Prefeitura por 3 a 1 neste domingo, 17, na AABB, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite com duas vitórias.

Nas outras partidas da rodada, a Amazon venceu o AC24 Horas por 6 a 2 e a Rede Amazônia empatou com a TV Gazeta por 1 a 1.

Próxima rodada

A 3ª rodada do Campeonato da Imprensa será disputada no domingo, 24, a partir das 8 horas, na AABB, e as partidas são: SECOM x Rede Amazônica, Prefeitura x AC24 Horas e TV Gazeta x Amazon.

