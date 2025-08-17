Cotidiano
PM prende casal com mais de 11kg de droga na capital do Acre
Uma guarnição do Choque da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou a prisão de um casal com mais de 11kg de drogas em um apartamento, no bairro Wanderley Dantas, neste domingo, 17.
Durante patrulhamento na região, uma guarnição do Choque recebeu uma denúncia anônima, que declarava que no bairro havia um homem comercializando entorpecentes em frente a uma residência, na travessa João Queiroz.
Os militares foram ao local e, quando se aproximaram, o suspeito tentou empreender fuga, mas logo foi detido. Os policiais conseguiram visualizar que no interior do imóvel havia bastante droga. Os militares acharam mais de 11kg de maconha em posse do casal que morava no local. Os dois foram presos e encaminhados à Defla com a droga.
Comentários
Cotidiano
SECOM derrota Prefeitura e é líder do Campeonato da Imprensa
A equipe da Secretaria de Comunicação derrotou a Prefeitura por 3 a 1 neste domingo, 17, na AABB, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite com duas vitórias.
Nas outras partidas da rodada, a Amazon venceu o AC24 Horas por 6 a 2 e a Rede Amazônia empatou com a TV Gazeta por 1 a 1.
Próxima rodada
A 3ª rodada do Campeonato da Imprensa será disputada no domingo, 24, a partir das 8 horas, na AABB, e as partidas são: SECOM x Rede Amazônica, Prefeitura x AC24 Horas e TV Gazeta x Amazon.
Comentários
Cotidiano
Flamengo vence Internacional e segue na liderança do Brasileirão
Flamengo e Internacional se enfrentaram neste domingo (17/8), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Por Metrópoles
Mesmo com time misto, o Flamengo superou o Internacional por 3 x 1, neste domingo (17/8), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Já o Internacional aparece na 12ª posição, com 24 pontos.
O jogo
O jogo teve desfecho logo no início: o centroavante Pedro anotou dois gols — o primeiro após cruzamento de Arrascaeta; e o segundo em contra-ataque feito por Arrascaeta e assistência de Lino.
No segundo tempo, o Flamengo ampliou com Plata aos 16 minutos, que marcou no primeiro toque na bola. O Internacional conseguiu apenas o gol de honra com Borré, já nos acréscimos da partida.
Reencontro
O duelo aconteceu três dias antes da partida de volta das oitavas de final da Taça Libertadores, também no Beira-Rio. No confronto de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, o que lhe garante a vantagem do empate na próxima quarta-feira (20/8) para avançar às quartas de final.
Comentários
Cotidiano
Com Neymar em campo, Vasco vence Santos por 6 x 0. Assista aos gols
Com show de Philippe Coutinho, Vasco não tomou conhecimento do Santos e goleou por 6 x 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão
Uma tarde histórica para o futebol. Neste domingo (17/8), o Vasco venceu o Santos por 6 x 0, no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. David, Coutinho (duas vezes), Rayan e Tchê Tchê construíram a goleada.
Assista aos gols do jogo:
O resultado reaproxima o Santos da zona de rebaixamento, que aparece em 15º, com 21 pontos. Já o Vasco deixa o Z-4 com o resultado e está em 16º, com 19.
Desfalque de peso
Além do péssimo resultado, Neymar levou cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Bahia, no próximo domingo, dia 24 de agosto, data de aniversário do filho Davi Lucca.
Aos 26 minutos do segundo tempo, a torcida do Santos se virou de costas para o jogo em protesto contra o desempenho dentro de campo.
Você precisa fazer login para comentar.