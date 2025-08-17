PM prende casal com mais de 11kg de droga na capital do Acre

Uma guarnição do Choque da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou a prisão de um casal com mais de 11kg de drogas em um apartamento, no bairro Wanderley Dantas, neste domingo, 17.

Durante patrulhamento na região, uma guarnição do Choque recebeu uma denúncia anônima, que declarava que no bairro havia um homem comercializando entorpecentes em frente a uma residência, na travessa João Queiroz.

Os militares foram ao local e, quando se aproximaram, o suspeito tentou empreender fuga, mas logo foi detido. Os policiais conseguiram visualizar que no interior do imóvel havia bastante droga. Os militares acharam mais de 11kg de maconha em posse do casal que morava no local. Os dois foram presos e encaminhados à Defla com a droga.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários