Rio Acre segue em baixa e registra 1,56m neste domingo, aponta Defesa Civil

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste domingo, 17, o boletim diário sobre a medição do nível do Rio Acre. Às 5h15, o manancial marcou 1,56 metros, apresentando leve redução em relação ao dia anterior.
De acordo com os dados oficiais, não foi registrado volume de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. As cotas de monitoramento permanecem distantes: o nível atual está 11,94 metros abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e 12,44 metros abaixo da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Departamento amazônico registra crescimento constante no eleitorado; votação ocorrerá em 162 locais distribuídos em 15 municípios
As autoridades brasileiras seguem monitorando a situação para garantir a normalidade nas áreas de fronteira durante o processo eleitoral boliviano. Foto: captada
A Bolívia fechou a fronteira terrestre com o Brasil na madrugada deste domingo (17) devido às eleições gerais no país. A medida, determinada pelas autoridades bolivianas, suspendeu o trânsito de veículos, permitindo apenas a travessia a pé entre 0h e 21h. A restrição faz parte do esquema de segurança para o dia da votação, e a entrada no país só será autorizada em casos emergenciais e com aval prévio.
Enquanto as Forças Armadas da Bolívia coordenam a segurança durante as Eleições Gerais 2025, a Polícia Federal (PF) mantém operação normal nos postos de fronteira com o Brasil. Nas cidades acreanas de Brasiléia e Epitaciolândia – que fazem divisa com o departamento de Pando –, o processo eleitoral transcorre com tranquilidade, registrando pouco mais de 170 votos entre as duas localidades.
Já em Corumbá (MS), único município de Mato Grosso do Sul com votação consular, cerca de 12 mil bolivianos devem comparecer ao consulado para exercer seu direito ao voto. No total, o Brasil possui 47 mil eleitores bolivianos aptos a participar do pleito deste domingo (17).
Pando tem 78.611 eleitores aptos para Eleições Gerais 2025, o menor contingente da Bolívia
O vice-presidente do Tribunal Eleitoral Departamental (TED) de Pando, Moisés Diaz, confirmou que 78.611 cidadãos (36.786 mulheres e 41.825 homens) estão habilitados a votar nas Eleições Gerais 2025 neste domingo (17 de agosto). O processo eleitoral ocorrerá em 134 lugares eleitorais, 162 recintos e 394 mesas de votação, distribuídos nos 15 municípios do departamento.
Pando é a região com o menor número de eleitores da Bolívia, conforme dados do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE). Em nível nacional, o padrão eleitoral registra 7.937.138 cidadãos aptos, sendo 7.567.207 no território boliviano e 369.931 no exterior, segundo o vocal do TSE, Francisco Vargas.
Crescimento eleitoral em Pando
O departamento amazônico apresenta um aumento constante no número de eleitores:
Eleições judiciais (2024): 77.579
Eleições gerais (2020): 72.136
Eleições subnacionais (2021): 73.221
Operação de fronteira: A PF mantém fiscalização rotineira, sem relatos de intercorrências.
Baixa movimentação no Acre: Brasiléia e Epitaciolândia têm fluxo reduzido de eleitores, reflexo da pequena população boliviana na região.
Corumbá (MS): Principal ponto de votação no Brasil, concentra eleitores de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos.
Panorama nacional
A distribuição de eleitores por departamento é a seguinte:
La Paz: 2.047.825
Santa Cruz: 2.071.967
Cochabamba: 1.443.013
Potosí: 487.029
Tarija: 394.539
Chuquisaca: 384.825
Oruro: 363.225
Beni: 296.173
Pando: 78.611
Pela manhã a primeira mesa eleitoral com participação de 108 eleitores foi fechada na cidade de Cobija com votação tranquila. Foto: captada
As autoridades reforçaram a logística para garantir o funcionamento de todos os centros de votação no país. A decisão afeta principalmente o fluxo na fronteira, mas não há registro de transtornos maiores até o momento. A normalização do tráfego está prevista para após o encerramento das eleições.
Um total de 25.044 policiais foram mobilizados para garantir a segurança nos 5.768 locais de votaçãoem todo o território boliviano. Foto: captada
1.540 pessoas e apreende 176 veículos durante eleições na Bolívia, manhã deste domingo
O Comandante Geral da Polícia, Augusto Russo, informou que, até o meio-dia deste domingo (17), 1.540 pessoas foram presas e 176 veículos retidos em operações em todo o país durante as eleições gerais. Além disso, foram registrados sete acidentes de trânsito, com o mesmo número de feridos, e 177 crimes, sendo 98 deles relacionados a delitos comuns e crimes eleitorais.
Um total de 25.044 policiais foram mobilizados para garantir a segurança nos 5.768 locais de votaçãoem todo o território boliviano.
Casos graves de violência
Russo destacou dois episódios graves:
Agressão a simpatizante político – Diego Ceballos, apoiador do partido de Andrónico Rodríguez, teria sido agredido por seguidores de Evo Morales no Vale Ibirza (Cochabamba), ficando em estado de coma. Um homem identificado como Perez teria incitado o ataque. A polícia e o Ministério Público acompanham o caso.
Homem armado em posto de votação – Em Moscari (Potosí), Leôncio Arancibia foi detido por fazer propaganda do voto nulo enquanto portava uma faca, dois isqueiros, uma fisga e uma flecha artesanal.
Explosão e mandados cumpridos
Em Entre Rios (Cochabamba), uma explosão em um local de votação está sendo investigada por bombeiros e a Força Especial de Luta Contra o Crime (Felcc).
Foram cumpridos 18 mandados de prisão por crimes como violência doméstica, roubo agravado, estupro, falsificação e condução perigosa.
A polícia segue em alerta para garantir a ordem durante o restante da jornada eleitoral.
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado, 16, da assinatura de ordens de serviço na sede do Deracre em Cruzeiro do Sul. O evento marcou um dia de conquistas importantes para o Vale do Juruá e foi marcado por um discurso em defesa da valorização dos empresários acreanos.
Com a experiência de quem cresceu em uma família ligada ao comércio, Nicolau ressaltou a importância de priorizar as empresas locais nas obras e investimentos realizados pelo governo.
“O governo precisa focar e valorizar os empresários do nosso Estado. Quem ganha a obra aqui, investe aqui. Quem executa em Rio Branco, gera empregos e oportunidades lá. Mas quando as obras vão para empresas de fora, o dinheiro também vai embora. Nós precisamos fortalecer quem é daqui, porque é aqui que ficam os investimentos e o futuro do nosso povo”, destacou o deputado.
Obras que mudam vidas
As ordens de serviço assinadas contemplam áreas estratégicas para a região. Estão incluídos:
•Recuperação e asfaltamento de ramais rurais, garantindo escoamento da produção, transporte escolar e acesso à saúde;
•Construção de uma escola rural na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, oferecendo mais dignidade e futuro às crianças da região;
•Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, fortalecendo o turismo, o comércio e o bem-estar da população.
Além disso, Nicolau destacou o convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, que permitirá a pavimentação de ruas da cidade. “Esse recurso é para dar dignidade às famílias, tirar as pessoas da lama e melhorar a mobilidade urbana. É investimento direto na vida de quem mais precisa”, frisou.
Compromisso com o Acre
A fala de Nicolau Júnior reforça sua visão de que o desenvolvimento do Estado passa pela união entre governo, municípios e o setor produtivo. Ao reconhecer o papel dos empresários acreanos como protagonistas desse processo, o presidente da Aleac busca fortalecer um ciclo virtuoso de crescimento, com geração de empregos, renda e oportunidades para a população.
“Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no Acre, criando um futuro mais justo e próspero para todos. Esse é o nosso compromisso: estar ao lado do povo, apoiando cada iniciativa que melhora a vida da nossa gente”, concluiu.
O governador Gladson Camelí marcou presença, na noite deste sábado, 17, na terceira noite de festividades da 26ª edição do Festival do Açaí, em Feijó, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da agenda cultural do Acre. Acompanhado do prefeito Railson Ferreira, o chefe do Executivo estadual prestigiou a celebração no Centro de Eventos da cidade, que reuniu milhares de pessoas.
Durante sua participação, Camelí destacou a importância da união entre governo e prefeitura para impulsionar o desenvolvimento da região. “É sempre gratificante estar em Feijó, próximo de um povo caloroso e que tem orgulho da sua terra. A festa está linda, parabenizo à todos que se dedicaram para promover um evento de qualidade. Exaltando nosso Acre e nosso açaí”, afirmou.
Momento proporcionado pelo festival representa o compromisso entre Estado e município. Foto: José Caminha/Secom
Realizado pela Prefeitura de Feijó, com apoio do governo do Estado e do Sebrae, o festival movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural do município. Para o prefeito Railson Ferreira, a presença do governador reforça a relevância da celebração. “Estamos empenhados em continuar o legado dessa linda festa construído por muitas mãos e nunca conseguiríamos sem o apoio valoroso do governo do Acre. Todos são mais do que bem-vindos ao nosso município”, ressaltou.
A noite foi animada por atrações regionais e teve como ponto alto o show da banda Magníficos, de Monteiro, interior da Paraíba, que levou romantismo e forró ao palco do evento. Os vocalistas Fernando Frajola e Samara Souto aproveitaram a oportunidade para provar o açaí local e destacaram o sabor único do fruto produzido em Feijó, reconhecido como o melhor do país.
Banda de forró recebeu autoridades locais momentos antes de entrar no palco do Festival do Açaí. Foto: José Caminha/Secom
O governo do Acre marca presença no tradicional festival, principalmente por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), realizando coberturas ao vivo das quatro noites, com a transmissão dos shows e principais momentos, diretamente no canal oficial do governo do Acre no YouTube.
O Festival do Açaí teve início na última quinta-feira, 15, e será encerrado neste domingo, 18, com shows locais e a apresentação nacional do cantor Nattan, prometendo fechar a programação com chave de ouro.
