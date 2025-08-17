Flamengo vence Internacional e segue na liderança do Brasileirão

Por Metrópoles

Mesmo com time misto, o Flamengo superou o Internacional por 3 x 1, neste domingo (17/8), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Já o Internacional aparece na 12ª posição, com 24 pontos.

O jogo

O jogo teve desfecho logo no início: o centroavante Pedro anotou dois gols — o primeiro após cruzamento de Arrascaeta; e o segundo em contra-ataque feito por Arrascaeta e assistência de Lino.

No segundo tempo, o Flamengo ampliou com Plata aos 16 minutos, que marcou no primeiro toque na bola. O Internacional conseguiu apenas o gol de honra com Borré, já nos acréscimos da partida.

Reencontro

O duelo aconteceu três dias antes da partida de volta das oitavas de final da Taça Libertadores, também no Beira-Rio. No confronto de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, o que lhe garante a vantagem do empate na próxima quarta-feira (20/8) para avançar às quartas de final.