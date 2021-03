A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais um Itinerante com o “Programa Saúde na Comunidade,” desta vez foi atendido os moradores do Ramal da Torre no km 27 da BR317.

Segundo informou o Secretário Interino de Saúde Jonathan Mansour, o programa Saúde na Comunidade tem como objetivo levar atendimentos médicos aos moradores mais distante da zona urbana, garantindo que eles tenham o seu direito de ser assistido com serviços de saúde, odontologia, vacinas, dispensação de medicamentos e assistência social.

O prefeito Sérgio Lopes esteve na comunidade para acompanhar de perto os serviços prestado pelas equipes de saúde e assistência social e aproveitou para ouvir os pedidos e reivindicações da comunidade.

“Mesmo debaixo de muita chuva nossa equipe está aqui mostrando o nosso compromisso com a população, estamos hoje trazendo serviços de saúde, assistência social dentre outros, e tão logo se encerre o período invernoso faremos um serviço de recuperação e melhorias em todo o Ramal da Torre, para que nos próximos invernos os nossos produtores possam ter tráfego garantido de inverno a verão.” Garantiu o prefeito.

Foram feitos mais de 250 atendimentos sendo:

– PCCU: 6 Atendimentos;

– TESTES RÁPIDO (DSTs): 12 Atendimentos;

– CONSULTAS MÉDICAS: 57 Pacientes;

– VACINAS COVID: 11 (Sendo que foram 2 da segunda dose e 9 da primeira dose);

– VACINA DE ROTINA :42

– DENTISTA: 17 Atendimentos

– CAPS E NASF:26 Atendimentos;

CRAS

3 atendimentos psicossocial.

6 atendimentos solicitações de cestas básicas.

*Programa Auxilio do Bem

2 inscrições

*Programa Bolsa Família

12 atendimentos

– VETERINARIO: 58 Pets Vacinados

