Gilson Amorim

O caso da cantora Elicaliane Soares, de 29 anos, que foi encontrada morta pelo ex-namorado dentro do apartamento na manhã do último domingo (6), no Centro de Xapuri, tem ganhado destaque pela mídia nacional.

O apresentador Luiz Bacci, da Record TV, falou na edição do programa Cidade Alerta desta terça-feira (8), sobre o caso e disse que a cada dez mensagens que está recebendo nas redes sociais, pelo menos metade é em relação a morte da cantora que é muito popular no Acre.

“Olha só como ela era talentosa, voz boa da moça, foi candidata a vereadora em Xapuri e teve 132 votos, ainda cursava medicina na Bolívia”, disse o jornalista.

O delegado responsável pelo caso, Bruno Coelho, falou ao Programa Cidade Alerta. Disse “que um inquérito policial foi instaurado, inclusive já ouvimos o ex- namorado, assim como amigos próximos. Tanto o celular da vítima e quanto do ex-namorado serão encaminhados para perícia a fim de constatamos as últimas conversas. E no decorrer da semana iremos ouvir os demais amigos, familiares e aguardar tanto o laudo pericial dos aparelhos celulares e assim como corpo da vítima para concluímos as investigações”, frisou o delegado.

