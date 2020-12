“A estrutura, a câmara frigorífica que nós estamos montando no nosso PNI da capital para fazer a distribuição no interior e quando estiver pronto a gente iniciar com a aplicação de acordo com a orientação nacional”

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, informou nesta segunda-feira (7) que o Estado do Acre está preparando uma estrutura de armazenamento com diversos equipamentos de refrigeração para receber até o final de fevereiro de 2021 os primeiros lotes da vacina contra a covid-19.

O imunizante será distribuído pelo Ministério da Saúde aos 27 Estados do Brasil ao mesmo tempo, mas o governo só vai liberar a aplicação de vacinas registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após a conclusão de todos os estudos e protocolos exigidos.

“O Ministério da Saúde já tem o indicativo de que até fevereiro já estará com essas vacinas à pronta-entrega para disponibilizar para os estados. Inclusive nós aqui no Acre estamos preparando todos os nossos freezers, a estrutura, a câmara frigorífica que nós estamos montando no nosso PNI da capital para fazer a distribuição no interior e quando estiver pronto a gente iniciar com a aplicação de acordo com a orientação nacional”, disse o secretário.

O plano nacional de imunização contra a covid-19 é composto por quatro fases e dá prioridade a profissionais da saúde, idosos, indígenas, professores, forças de segurança e presos, normalmente mais vulneráveis e expostos à doença.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber 15 milhões de doses de vacina contra covid-19 entre janeiro e fevereiro, com expectativa de que esse número chegue a 100 milhões de doses no primeiro semestre, indo até a 160 milhões a mais no segundo semestre de 2021.

