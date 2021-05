Militares do Corpo de Bombeiros desenvolvem protótipo de viatura de salvamento e combate a incêndio

Com objetivo de possibilitar o acondicionamento ordenado e em módulos específicos para os equipamentos, permitir a organização segundo a funcionalidade e necessidade de uso, e proteger das intempéries climáticas, portanto aumentando sua vida útil, três militares desenvolveram o projeto de cobertura modular para caçamba de veículo de salvamento.

A iniciativa foi apresentada nesta quarta-feira, 12, ao comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre coronel Carlos Batista. O evento ocorreu no 2º Batalhão, em Rio Branco. O projeto foi idealizado e patenteado por três bombeiros militares, tenente Josadac Cavalcante, tenente Ruana Casas e cabo Borges.

Ainda dentre os objetivos do projeto está: facilitar a conferência dos materiais nas passagens de serviço – os equipamentos e dispositivos podem ser testados e manuseados sem precisar retirá-los da viatura, graças a grade deslizante e o teto intermediário corrediço. Além de reduzir o tempo de resposta, já que oferece a estrutura necessária, no tocante a distribuição dos equipamentos em módulos específicos, o que facilita o acesso e a retirada para utilização.

“O projeto surgiu no início de 2019, com o objetivo principal de proteger os nossos equipamentos, que ficavam expostos às intempéries do tempo, na carroceria da caminhonete, e aliado a isso, conseguir criar mais espaço na viatura. Parte do planejamento durou cerca de um ano e execução, um ano e dois meses. Hoje, estamos finalizando, e temos uma viatura que consegue acessar os locais em que o caminhão de incêndio não entra, transportando todos os nossos equipamentos, além de levar os equipamentos de proteção individual do combatente”, declarou o tenente Josadac Cavalcante.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Batista, enfatizou que o governo do Estado sempre tem buscado atender da melhor forma a corporação.

“Esse é um momento ímpar na nossa corporação, gostaria de agradecer imensamente aos idealizadores do projeto pelo comprometimento e dedicação de cada militar com a instituição. É algo que a corporação vai tentar fazer aquisições para as demais unidades operacionais”.

A corporação pretende estender para todos os batalhões da capital e interior a aquisição da nova viatura e assim igualar o nível de atendimento às ocorrências com maior rapidez e eficácia.