As matrículas da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para as etapas do ensino fundamental e médio foram prorrogadas até o fim do mês de março, em todo o Acre, e estão sendo realizadas por meio de Whatsapp ou telefone devido ao cenário da pandemia da Covid-19. Quem não concluiu os estudos tem uma nova chance de continuar em 2021.

Há vagas nas escolas de Rio Branco e do interior. Na capital, os interessados devem procurar os contatos das escolas para efetivar a matrícula, e nos municípios os núcleos da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), que são referências de informação a respeito da indicação das escolas que estão com matrículas abertas.

Acesse aqui a lista de contato das escolas de Rio Branco e dos Núcleos da SEE nos municípios

“A EJA vem como plano alternativo para sanar a lacuna na vida acadêmica desses alunos, desses trabalhadores; isso vai lhes dar acesso a uma série de oportunidades, uma vez que vão avançando na qualificação acadêmica”, afirma Jeane Aguiar, chefe da Divisão de EJA.

A Divisão da EJA garante que, mesmo em meio à pandemia, tem procurado alternativas para continuar prestando assistência ao seu público, e que vai trabalhar com o ensino a distância, como também a matrícula, enquanto perdurar este momento crítico. O atendimento por telefone e Whatsapp foi uma das alternativas para dar continuidade às atividades da divisão.

A EJA é uma modalidade destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada e permite que as pessoas retomem e concluam os estudos em menos tempo. Jovens a partir de 15 anos podem cursar o Ensino Fundamental; já o Ensino Médio é para os maiores de 18 anos.

Os anos iniciais do ensino fundamental são organizados em três módulos e podem ser concluídos no período de um ano e meio. Os anos finais do ensino fundamental possuem cinco módulos e têm tempo de conclusão de dois anos e meio. Já o ensino médio é dividido em quatro módulos e pode ser concluído em dois anos.

Jeane faz o convite aos interessados em aproveitar a oportunidade de concluir os estudos: “Gostaríamos de convidar as pessoas que tenham interesse a procurar a escola e se matricular. Se informem e façam a matrícula que, tão logo esse quadro crítico se atenue, vamos iniciar nosso atendimento presencial.”

Mais informações poderão ser obtidas na Divisão de EJA pelos telefones (68) 3213-2368 ou (68) 3213-2357.

