Governador Gladson Camelí prestigia terceira noite do Festival do Açaí em Feijó

O governador Gladson Camelí marcou presença, na noite deste sábado, 17, na terceira noite de festividades da 26ª edição do Festival do Açaí, em Feijó, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da agenda cultural do Acre. Acompanhado do prefeito Railson Ferreira, o chefe do Executivo estadual prestigiou a celebração no Centro de Eventos da cidade, que reuniu milhares de pessoas.

Durante sua participação, Camelí destacou a importância da união entre governo e prefeitura para impulsionar o desenvolvimento da região. “É sempre gratificante estar em Feijó, próximo de um povo caloroso e que tem orgulho da sua terra. A festa está linda, parabenizo à todos que se dedicaram para promover um evento de qualidade. Exaltando nosso Acre e nosso açaí”, afirmou.

Realizado pela Prefeitura de Feijó, com apoio do governo do Estado e do Sebrae, o festival movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural do município. Para o prefeito Railson Ferreira, a presença do governador reforça a relevância da celebração. “Estamos empenhados em continuar o legado dessa linda festa construído por muitas mãos e nunca conseguiríamos sem o apoio valoroso do governo do Acre. Todos são mais do que bem-vindos ao nosso município”, ressaltou.

A noite foi animada por atrações regionais e teve como ponto alto o show da banda Magníficos, de Monteiro, interior da Paraíba, que levou romantismo e forró ao palco do evento. Os vocalistas Fernando Frajola e Samara Souto aproveitaram a oportunidade para provar o açaí local e destacaram o sabor único do fruto produzido em Feijó, reconhecido como o melhor do país.

O governo do Acre marca presença no tradicional festival, principalmente por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), realizando coberturas ao vivo das quatro noites, com a transmissão dos shows e principais momentos, diretamente no canal oficial do governo do Acre no YouTube.

O Estado também esteve presente com a fiscalização minuciosa do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), salvaguardando os direitos de empreendedores e clientes, distribuindo exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Já a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) promoveu inovação, competições de games e atividades voltadas à juventude.

O Festival do Açaí teve início na última quinta-feira, 15, e será encerrado neste domingo, 18, com shows locais e a apresentação nacional do cantor Nattan, prometendo fechar a programação com chave de ouro.