Um comunicado divulgado pela Diocese de Rio Branco na noite de quinta-feira, 11, informa à população católica que a decidiu fechar as igrejas para qualquer atividade de culto ou celebração eucarística, tanto nos dias de semana, como no sábado e domingo.

Apesar do decreto do governo do estado permitir o funcionamento, com restrições, dos templos religiosos, o comunicado assinado por Dom Joaquín Pertiñez, explica que é preciso tomar consciência do momento crítico que estamos vivendo, dando também um testemunho e oferecendo um sacrifício em favor de tantas pessoas que estão sofrendo as consequências da irresponsabilidade de outros.

O comunicado reafirma que as missas continuarão a ser transmitidas pela TV Diocese e que explica que as igrejas ficarão abertas durante o dia para oração pessoal, confissão, aconselhamento ou qualquer outro tipo de culto de forma individual.

Leia o comunicado na íntegra:

