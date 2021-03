A CoronaVac tem eficácia contra três variantes da Covid-19. É o que aponta um estudo divulgado nesta semana, realizado pelo Instituto Butantan em parceria com a Universidade de São Paulo (USP).

As pesquisas ainda são preliminares, mas já mostram que o imunizante gera anticorpos contra as variantes britânica, sul-africana e brasileira. A análise incluiu amostras de 35 participantes vacinados na Fase 3 de testes da CoronaVac, e ainda terá ampliação para um número maior de amostras.

As variantes são novas formas do mesmo vírus. Elas podem ser mais transmissíveis e mais letais, segundo estudos em andamento. No Brasil, circulam principalmente três variantes da Covid-19: a britânica, a sul-africana e a brasileira. Essa última fez surgir ainda a variante P.1, de Manaus, considerada a mais grave, e a P.2, do Rio de Janeiro.

