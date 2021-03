Em razão da pandemia, a assinatura do protocolo de intenções será transmitida de modo virtual no dia 17 de março

O Banco da Amazônia (BASA) promove o encontro com as governanças dos nove estados da Amazônia Legal para a assinatura do Protocolo de Intenções com o objetivo de aplicar na totalidade o plano de aplicação de recursos de fomento e da carteira comercial da instituição.

O encontro com o Governo do Acre será realizado quarta-feira, 17 de março, às 10 horas (horário do Acre), e será transmitido em tempo real pelo Youtube, em respeito aos protocolos de prevenção da COVID-19.

Durante a reunião, será firmado o compromisso do BASA em destinar mais de R$ 470 milhões para economia do estado do Acre, haverá uma prestação de contas de quanto o Banco aplicou no Estado em 2020 e será detalhado as expectativas para o ano de 2021. A Reunião contará com a presença do presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e da superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Low. O evento também contará com os representantes da Assembleia Legislativa, Sebrae, Governos Municipais e Entidades Classistas.

Segundo o Superintendente do Banco da Amazônia no Estado, José Luiz Lima, no ano de 2020, houve uma grande disponibilidade de crédito para todos os setores e conseguiram bater um recorde de aplicação. Para este 2021, a expectativa é superar o ano anterior e apoiar cada vez mais os setores produtivos do Acre.

“Em 2020, a grande parte dos recursos foram aplicados nos setores de agronegócio e micro e pequenas empresas. Para este ano, nossa expectativa é crescer no montante aplicado, continuar apoiando todos os setores do Estado e crescer nossa participação principalmente no crédito rural com o uso do crédito digital”, afirmou José Luiz.

O protocolo será assinado dia 17 de março, às 10h, com transmissão via Youtube. Os jornalistas poderão participar de entrevista coletiva virtual com o governador Gladson Cameli e o presidente do BASA, Valdecir Tose. O link da sala virtual será enviado aos jornalistas que fizerem credenciamento com antecedência para o WhatsApp Corporativo da Comunicação do BASA (91) 98568-7003.

Serviço:

O Banco da Amazônia e o Governo do Acre assinam protocolo para aplicação de R$ 470 milhões em fomento no Estado

Data: 17 de março de 2021 – quarta-feira

Horário: 10h Transmissão via Youtube

Credenciamento: 91-98568-7003 – Comunicação do BASA

