Novo PAC Saúde destina quase R$ 17 milhões para fortalecer o SUS no Acre

Policiais do 2º Batalhão recuperam 4 motos e 2 quadriciclos roubados em operação após denúncias na Vila Acre; carga estava escondida em propriedade rural abandonada

Um caminhão de uma concessionária de motos de Rio Branco foi alvo de um ousado assalto na manhã desta terça-feira (22) na Via Chico Mendes, no bairro Vila Acre, segundo distrito da capital. De acordo com a Polícia Militar, uma dupla armada em uma motocicleta interceptou o veículo e levou a carga.

O Centro de Operações da PM (COPOM) acionou imediatamente guarnições do 2º Batalhão, sob comando do Tenente Coronel Felipe Russo, que iniciaram buscas intensivas na região. Com apoio de inteligência policial e denúncias da população, as investigações apontaram que os criminosos haviam escondido a mercadoria em uma área de mata no ramal do Canil.

Carga recuperada

Em uma propriedade rural aparentemente abandonada, os policiais localizaram quatro motocicletas – três Honda Titan Fan e uma Pop 100 – além de dois quadriciclos, todos intactos. Os veículos foram levados para a delegacia como prova do crime.

A polícia suspeita que os assaltantes agem em esquema especializado no roubo de cargas e podem estar ligados a outros casos na região. As buscas pelos criminosos continuam, e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificação da dupla.

Dados do Caso:

Ocorrência: Roubo de caminhão de concessionária

Local: Via Chico Mendes, Vila Acre (Rio Branco)

Material Recuperado: 4 motos e 2 quadriciclos

Esconderijo: Propriedade rural no ramal do Canil

Investigação: PM analisa câmeras e busca suspeitos

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários