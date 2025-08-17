fbpx
Brasil

Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 65 milhões

1 hora atrás

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.902 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (16), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 65 milhões.

Veja os números sorteados: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

5 acertos – 70 apostas ganhadoras: R$ 40.125,94

4 acertos – 4.919 apostas ganhadoras: R$ 941,23

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (19).

 

Brasil

Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo

2 horas atrás

17 de agosto de 2025

Juruá em Tempo

O gesto de um menino e a sensibilidade de um gestor emocionaram as redes sociais neste Sábado (16), em Porto Walter. O prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que por três vezes deixou cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, pedindo um cavalo.

Nas cartas, Carlos relatava com sinceridade e esperança o seu desejo de ter um cavalo, mas explicava que sua família não tinha condições de comprar um. As palavras tocaram profundamente o prefeito, que decidiu transformar o pedido em realidade.

“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.

A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.

Moradores da cidade elogiaram a iniciativa do prefeito, que demonstra o quanto uma gestão humana e sensível pode fazer a diferença na vida das pessoas — especialmente das crianças.

Brasil

Governo do Acre tenta afastar conselheira do TCE de análise da relatoria das contas estaduais

23 horas atrás

16 de agosto de 2025

Executivo alega falta de imparcialidade de Naluh Gouveia e pede seu afastamento de processos estaduais; decisão sobre o caso será tomada em plenário

O caso ainda está na presidência do TCE e deverá ser levado a plenário. Enquanto não há decisão oficial, o impasse permanece e pode acabar sendo judicializado. Foto: captada 

O governo do Acre entrou com dois pedidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para afastar a conselheira Naluh Gouveia da análise de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do governador Gladson Cameli (PP).

O governo justifica o pedido afirmando que a conselheira não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre por meio de decisão liminar, depois derrubada pela Justiça. Segundo a gestão estadual, há risco de reprovação antecipada das contas, sem análise técnica aprofundada.

O que está em jogo:
  • Naluh Gouveia foi designada como relatora das contas do governo em 2024 por rodízio entre conselheiros
  • O Palácio Rio Branco alega que ela não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre via liminar (posteriormente derrubada)
  • Há temor no governo de que as contas sejam reprovadas sem análise técnica aprofundada
Argumentos do governo:

  • A gestão estadual afirma que a conselheira teria “pré-julgamento” contra o Executivo

  • Cita como justificativa a decisão sobre o rodeio, que consideram um indício de parcialidade

Próximos passos:
  • O caso está sob análise da presidência do TCE e deve ser levado ao plenário
  • Enquanto não há decisão, o impasse permanece e pode acabar judicializado
  • Se o pedido for negado, Naluh Gouveia seguirá como relatora das contas

A relação entre o governo Cameli e o TCE tem sido tensa em diversos fronts. O possível afastamento da conselheira pode acirrar os ânimos no controle externo das contas públicas no estado. A assessoria do TCE informou que aguarda a análise do plenário antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.

Pelo regimento, o relator das contas do governo é definido anualmente em rodízio entre os conselheiros. Foto: captada 

Brasil

Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país

1 dia atrás

16 de agosto de 2025

Projeto de Lei 3420/23 avança e permite que estudantes atuem em quartéis; texto segue para CCJ

O objetivo da medida é ampliar as oportunidades de estágio e proporcionar aos futuros profissionais de enfermagem experiências práticas em situações reais de atendimento. Foto: captada 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.

De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.

PL 3420/23, que abre portas para:

  • Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF
  • Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional
  • Validação das horas como créditos acadêmicos
Ampliação nacional

O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:

  • Oferecer experiência prática em atendimentos reais
  • Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros
  • Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde

O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:

  • Vai ao Plenário da Câmara
  • Depois para votação no Senado
  • Só então segue para sanção presidencial

Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.

📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.

