Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 65 milhões
O sorteio do concurso 2.902 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (16), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 65 milhões.
Veja os números sorteados: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.
5 acertos – 70 apostas ganhadoras: R$ 40.125,94
4 acertos – 4.919 apostas ganhadoras: R$ 941,23
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (19).
Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo
A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.
O gesto de um menino e a sensibilidade de um gestor emocionaram as redes sociais neste Sábado (16), em Porto Walter. O prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que por três vezes deixou cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, pedindo um cavalo.
Nas cartas, Carlos relatava com sinceridade e esperança o seu desejo de ter um cavalo, mas explicava que sua família não tinha condições de comprar um. As palavras tocaram profundamente o prefeito, que decidiu transformar o pedido em realidade.
“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.
Moradores da cidade elogiaram a iniciativa do prefeito, que demonstra o quanto uma gestão humana e sensível pode fazer a diferença na vida das pessoas — especialmente das crianças.
Governo do Acre tenta afastar conselheira do TCE de análise da relatoria das contas estaduais
Executivo alega falta de imparcialidade de Naluh Gouveia e pede seu afastamento de processos estaduais; decisão sobre o caso será tomada em plenário
O governo do Acre entrou com dois pedidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para afastar a conselheira Naluh Gouveia da análise de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do governador Gladson Cameli (PP).
O governo justifica o pedido afirmando que a conselheira não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre por meio de decisão liminar, depois derrubada pela Justiça. Segundo a gestão estadual, há risco de reprovação antecipada das contas, sem análise técnica aprofundada.
O que está em jogo:
- Naluh Gouveia foi designada como relatora das contas do governo em 2024 por rodízio entre conselheiros
- O Palácio Rio Branco alega que ela não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre via liminar (posteriormente derrubada)
- Há temor no governo de que as contas sejam reprovadas sem análise técnica aprofundada
Argumentos do governo:
A gestão estadual afirma que a conselheira teria “pré-julgamento” contra o Executivo
Cita como justificativa a decisão sobre o rodeio, que consideram um indício de parcialidade
Próximos passos:
- O caso está sob análise da presidência do TCE e deve ser levado ao plenário
- Enquanto não há decisão, o impasse permanece e pode acabar judicializado
- Se o pedido for negado, Naluh Gouveia seguirá como relatora das contas
A relação entre o governo Cameli e o TCE tem sido tensa em diversos fronts. O possível afastamento da conselheira pode acirrar os ânimos no controle externo das contas públicas no estado. A assessoria do TCE informou que aguarda a análise do plenário antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.
Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país
Projeto de Lei 3420/23 avança e permite que estudantes atuem em quartéis; texto segue para CCJ
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.
De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.
PL 3420/23, que abre portas para:
- Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF
- Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional
- Validação das horas como créditos acadêmicos
Ampliação nacional
O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:
- Oferecer experiência prática em atendimentos reais
- Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros
- Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde
O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:
- Vai ao Plenário da Câmara
- Depois para votação no Senado
- Só então segue para sanção presidencial
Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.
📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.
