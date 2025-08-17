Com Neymar em campo, Vasco vence Santos por 6 x 0. Assista aos gols

Com show de Philippe Coutinho, Vasco não tomou conhecimento do Santos e goleou por 6 x 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão

Uma tarde histórica para o futebol. Neste domingo (17/8), o Vasco venceu o Santos por 6 x 0, no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. David, Coutinho (duas vezes), Rayan e Tchê Tchê construíram a goleada.

Assista aos gols do jogo:

O resultado reaproxima o Santos da zona de rebaixamento, que aparece em 15º, com 21 pontos. Já o Vasco deixa o Z-4 com o resultado e está em 16º, com 19.

Desfalque de peso

Além do péssimo resultado, Neymar levou cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Bahia, no próximo domingo, dia 24 de agosto, data de aniversário do filho Davi Lucca.

Aos 26 minutos do segundo tempo, a torcida do Santos se virou de costas para o jogo em protesto contra o desempenho dentro de campo.