Com Neymar em campo, Vasco vence Santos por 6 x 0. Assista aos gols
Com show de Philippe Coutinho, Vasco não tomou conhecimento do Santos e goleou por 6 x 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão
Uma tarde histórica para o futebol. Neste domingo (17/8), o Vasco venceu o Santos por 6 x 0, no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. David, Coutinho (duas vezes), Rayan e Tchê Tchê construíram a goleada.
Assista aos gols do jogo:
O resultado reaproxima o Santos da zona de rebaixamento, que aparece em 15º, com 21 pontos. Já o Vasco deixa o Z-4 com o resultado e está em 16º, com 19.
Desfalque de peso
Além do péssimo resultado, Neymar levou cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Bahia, no próximo domingo, dia 24 de agosto, data de aniversário do filho Davi Lucca.
Aos 26 minutos do segundo tempo, a torcida do Santos se virou de costas para o jogo em protesto contra o desempenho dentro de campo.
Flamengo vence Internacional e segue na liderança do Brasileirão
Flamengo e Internacional se enfrentaram neste domingo (17/8), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Por Metrópoles
Mesmo com time misto, o Flamengo superou o Internacional por 3 x 1, neste domingo (17/8), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Já o Internacional aparece na 12ª posição, com 24 pontos.
O jogo
O jogo teve desfecho logo no início: o centroavante Pedro anotou dois gols — o primeiro após cruzamento de Arrascaeta; e o segundo em contra-ataque feito por Arrascaeta e assistência de Lino.
No segundo tempo, o Flamengo ampliou com Plata aos 16 minutos, que marcou no primeiro toque na bola. O Internacional conseguiu apenas o gol de honra com Borré, já nos acréscimos da partida.
Reencontro
O duelo aconteceu três dias antes da partida de volta das oitavas de final da Taça Libertadores, também no Beira-Rio. No confronto de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, o que lhe garante a vantagem do empate na próxima quarta-feira (20/8) para avançar às quartas de final.
Epitaciolândia EC chega às finais do Estadual Sub-17 no masculino e feminino pelo segundo ano seguido
Clube garante presença dupla nas decisões após vitórias sobre Monte Negro e Porto Acre
O Epitaciolândia Esporte Clube segue fazendo história no futsal acreano. Pelo segundo ano consecutivo, o clube garantiu vaga nas finais do Campeonato Estadual Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.
No último sábado (16), no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o time masculino venceu o Monte Negro por 5 a 2 e assegurou sua vaga na decisão, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Acre e PSC.
Já no feminino, a equipe conquistou a classificação ao derrotar o Porto Acre por 3 a 1 e agora terá pela frente o Villa da Capital na grande final.
Com os resultados, o Epitaciolândia EC alcança sua terceira final em competições estaduais de futsal neste ano e repete o feito de 2024, quando também disputou as duas decisões do Sub-17, masculino e feminino.
Acreano desaparecido é encontrado em Pimenta Bueno após surto e apagão de memória
Após dias de angústia e buscas, a família de Jemerson de Matos, 28 anos, respirou aliviada ao receber a notícia de que ele foi encontrado em Pimenta Bueno, em Rondônia (RO).
O jovem, que estava desaparecido desde o dia 14 de julho, sofre de problemas de saúde mental e havia saído de casa sem dar notícias. A notícia foi divulgada pela própria irmã do jovem em um grupo de Facebook.
Segundo relato da irmã, Janaira Mattos, Jemerson teve um surto e um apagão de memória, acreditando que estava indo para a casa da avó, no município de Sena Madureira, mas acabou percorrendo centenas de quilômetros até Rondônia. Ele foi localizado durante uma barreira policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O reconhecimento só foi possível porque a família havia registrado boletim de ocorrência e acionado a Polícia Federal.
