Após reajustar o contrato com a empresa Gran Nutriz, responsável pelo fornecimento de refeições, almoço e jantar, aos apenados do complexo penitenciário de Rio Branco no valor de 66,64% e ver o valor saltar de R$ 43 milhões para R$ 72 milhões, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, republicou o contrato com alterações.

Agora os valores caíram de R$ 72 milhões para R$ 22 milhões nesta quarta-feira (4), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na publicação da terça-feira (6), o valor tinha saído de R$ 42 milhões para R$ 72 milhões. Já nesta quarta-feira (7), com os novos valores, o contrato saiu de R$ 14 milhões para R$ 22 milhões.

Na terça-feira, 06, o governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou que o contrato seria republicado por incorreção, o que ocorreu nesta quarta-feira, 07, uma vez que o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) foi citado erroneamente.

