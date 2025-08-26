Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.

No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.

Pista e Campo Grande

Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.

