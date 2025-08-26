fbpx
Cotidiano

Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Glauber Lima: O Meia João Hassen deve ser um dos titulares do Santa Cruz

Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.

Não deve ter mudanças

Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.

Plácido quer surpreender

Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.

Cotidiano

Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: Jogos podem decidir quem segue na luta por vagas nas semifinais

Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.

No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.

Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.

Classificação do Estadual

1º Rio Branco 9 Pts

2º Veneza 6 Pts

3º Real Sociedade 6 Pts

4º Borussia 4 Pts

5º Villa 1 Pt

6º Calafate 0 Pt

Cotidiano

Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: Promessa de bons jogos na sequência do campeonato no Sesc

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.

No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.

Pista e Campo Grande

Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.

Cotidiano

Detran/AC notifica motoristas sobre suspensão do direito de dirigir

Publicado

2 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Foto: Kelvisson Monteiro/Detran-AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta terça-feira, 26, edital de notificação referente à instauração de processos administrativos para suspensão do direito de dirigir. A medida ocorre após a tentativa frustrada de notificação postal aos condutores envolvidos.

Os notificados têm o prazo de 30 dias, contados a partir da publicação, para apresentar defesa por escrito junto à Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco (AC). As defesas também podem ser protocoladas nas Ciretrans, respeitando os horários e prazos de atendimento de cada unidade.

O Detran/AC ressalta que a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido resultará no julgamento dos processos à revelia, o que poderá levar à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme previsto no artigo 265 do CTB.

