Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal

Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.

Não deve ter mudanças

Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.

Plácido quer surpreender

Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários