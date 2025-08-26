Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A

Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.

No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.

Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.

Classificação do Estadual

1º Rio Branco 9 Pts

2º Veneza 6 Pts

3º Real Sociedade 6 Pts

4º Borussia 4 Pts

5º Villa 1 Pt

6º Calafate 0 Pt

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários