Luciano Costa, da Reuters

A Petrobras informou que uma oferta de recompra globais de títulos realizada por sua subsidiária integral Petrobras Global Finance deve movimentar cerca de US$ 2,5 bilhões, segundo comunicado da companhia.

A estatal havia informado um limite de US$ 3,5 bilhões para as recompras.

O volume de principal entregue por investidores na oferta ficou em US$ 2,48 bilhões.

Adicionalmente, há montante de US$ 37,64 milhões ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação, disse a petroleira no comunicado.

