Jovem de 27 anos morre após moto colidir com meio-fio na BR-317, município de Xapuri

Vítima foi identificada como Ivo do Nascimento Souza; Polícia Técnica acredita que motorista pode ter dormido ao volante

O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado às margens da BR-317, na noite desta segunda-feira (25), no município de Xapuri, interior do Acre. A vítima foi identificada na manhã desta terça-feira (26) como Ivo do Nascimento Souza, natural da cidade.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica, as primeiras investigações indicam que o trabalhador rural sofreu um acidente grave. Há marcas no meio-fio da rodovia que sugerem que a moto preta pilotada por ele se arrastou por mais de 10 metros antes de ser projetada para fora da pista. A hipótese inicial é de que Ivo tenha dormido enquanto conduzia o veículo.

O corpo foi localizado por volta das 19h por transientes que seguiam para Epitaciolândia. Eles avistaram a motocicleta abandonada na margem da rodovia, a aproximadamente 20 km do entroncamento para Xapuri, e, ao se aproximarem, encontraram a vítima já sem vida. Imediatamente, ao chegar em Epitaciolândia acionaram a Polícia Civil por volta 21:30h.

Os gentes acionaram o delegado de plantão, que requisitou a presença do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) e o Rabecão da Regional do Alto Acre, Ao chegarem ao local, as equipes da Polícia Civil já encontraram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, colhendo e preservando as evidências do acidente, com as primeiras informações do graves acidente. Após a realização do levantamento técnico-científico, os policiais conseguiram contactar a família de Ivo na manhã de terça-feira por meio do registro da placa da motocicleta.

O corpo da vítima foi necropsiado pelo IML da Regional do Alto Acre e não foi levado para a capital, Rio Branco. Os familiares se deslocaram até a sede em Brasiléia para os procedimentos necessários e a liberação do corpo, que será velado em sua cidade natal. O laudo pericial final será crucial para determinar as causas exactas do acidente.

Veja vídeo cedido:

Informações de testemunhas indicam que a vítima trabalhava com gado em uma localidade rural e se deslocava para a cidade de Xapuri no momento do acidente, que teria ocorrido por volta das 18h40.

Testemunhas e familiares relataram que Ivo trabalhava com gado em uma zona rural e se deslocava para a cidade de Xapuri no momento do acidente, que teria ocorrido por volta das 18h40. O caso é tratado como morte acidental aguardando o laudo oficial do IML.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários