Acre
Prefeito Sérgio Mesquita reforça apoio ao 5º Batalhão de Bombeiros em cerimônia de troca de comando
Passagem de comando para o Tenente Jonas reuniu altas autoridades policiais e bombeiros militares do Brasil e da Bolívia, reforçando a integração fronteiriça
O 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (5º BEPCIF) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC iniciou uma nova fase nesta terça-feira (26), com a passagem de comando oficial do Capitão Ricardo Moura para o Tenente Jonas. A solenidade, realizada em Epitaciolândia, contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita (REPUBLICANOS), que reforçou o compromisso da prefeitura em apoiar as ações da corporação no Alto Acre.
— Seguiremos apoiando institucionalmente o trabalho heroico dos bombeiros, que diariamente arriscam suas vidas pela nossa população — afirmou Mesquita.
O evento contou com a ilustre presença do Comandante Geral da Polícia Boliviana do Departamento de Pando, Coronel MSc. Abg. Oscar David Ruiz Arana, e do Comandante do Corpo de Bombeiros de Cobija, entre outras autoridades andinas. Suas participações simbolizaram o fortalecimento da cooperação e da parceria internacional na região de fronteira, essencial para a missão do batalhão.
O evento simbolizou a continuidade dos trabalhos e a forte parceria institucional, reunindo ainda autoridades civis e militares do Brasil e da Bolívia, um reflexo da atuação do batalhão na região de fronteira.
A troca de comando marca o encerramento de um ciclo sob a liderança do Capitão Ricardo Moura e o início de uma nova etapa sob o comando do Tenente Jonas. O batalhão, responsável por proteger vidas, atuar em resgates, combater incêndios e garantir a segurança da população, segue fortalecido e comprometido com a proteção da comunidade do Alto Acre, contando com o apoio da Prefeitura e das instituições parceiras.
O 5º Batalhão tem atuação estratégica na fronteira com a Bolívia, realizando operações conjuntas e fortalecendo a segurança binacional.
Comentários
Acre
Governo Federal aprova Zoneamento Agrícola de Risco Climático para milho 2ª safra no Acre
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 26, a Portaria nº 384/2025, que aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura do milho, 2ª safra, no estado do Acre, válido para o ano-safra 2025/2026.
O estudo define os períodos de semeadura mais adequados e os municípios considerados aptos para o cultivo da lavoura, com base em três níveis de risco climático: 20%, 30% e 40%. A análise leva em conta fatores como precipitação, temperatura, disponibilidade de água no solo e fases de desenvolvimento da planta, permitindo reduzir perdas e orientar o agricultor na tomada de decisão.
O Zarc considera que a cultura necessita entre 500 e 800 milímetros de água bem distribuída durante o ciclo. Períodos críticos de déficit hídrico, especialmente no florescimento e no enchimento dos grãos, podem comprometer seriamente a produtividade. O zoneamento também estabelece restrições quanto ao tipo de solo e às condições ambientais, excluindo, por exemplo, áreas de preservação permanente e terrenos pedregosos.
A portaria ainda relaciona as cultivares de milho indicadas para o estado, distribuídas em grupos de acordo com o ciclo da planta. A classificação orienta os agricultores na escolha de sementes mais adaptadas às condições locais e ao calendário agrícola previsto.
Comentários
Acre
Ministério da Saúde repassa mais de R$ 1,7 milhão ao Acre
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 26, a Portaria GM/MS nº 8.013, que define os valores da parcela de agosto referentes à assistência financeira complementar destinada a estados e municípios. No Acre, o repasse total supera R$ 1,7 milhão, contemplando tanto a gestão estadual quanto as administrações municipais.
De acordo com o documento, os recursos são previstos no Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 2017, e têm como objetivo reforçar o financiamento de ações na rede pública de saúde.
O maior valor destinado ao Acre foi para o governo estadual, que recebeu R$ 1.701.898,76. Entre os municípios, Cruzeiro do Sul foi o mais contemplado, com R$ 247.396,67, seguido de Sena Madureira (R$ 84.087,17) e Epitaciolândia (R$ 81.108,19).
Já municípios menores, como Jordão (R$ 1.272,72) e Manoel Urbano (R$ 2.087,75), tiveram os menores repasses. Outros municípios acreanos, como Tarauacá (R$ 52.551,99), Senador Guiomard (R$ 72.214,85), Santa Rosa do Purus (R$ 69.044,55) e Mâncio Lima (R$ 61.824,42), também receberam aportes para custear serviços de saúde.
A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estabelece que os valores seguem critérios definidos no artigo 1120-C da Portaria de Consolidação e entram em vigor a partir da data de publicação.
Comentários
Acre
Defesa Civil registra nível do Rio Acre em 1,53m nesta terça-feira
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã desta terça-feira, 26, o boletim diário sobre a medição do Rio Acre. De acordo com o relatório, o manancial marcou 1,53 metro às 5h14, apresentando tendência de vazante.
O levantamento aponta ainda que não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital. A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a de transbordo é de 14 metros, bem acima do nível atual.
Você precisa fazer login para comentar.