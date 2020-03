O líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Gehlen Diniz (PP), teceu elogios na sessão desta terça-feira (3) às forças policiais do Estado pelo trabalho que tem sido realizado no combate à criminalidade. O progressista destacou ainda o encontro com o secretário de Segurança, Paulo Cesar.

“Segundo o secretário de Segurança, dois eventos contribuíram para o aumento de homicídios no Acre. Um deles foi uma chacina que ocorreu na Transacreana e que culminou em 7 mortes no mês de janeiro. O outro, trata-se de um jovem que estava internado no Instituto Sócio Educativo e que quando saiu cometeu 18 homicídios na capital em apenas dois meses. Mas graças ao trabalho da polícia o mesmo foi capturado e hoje está preso”, disse.

Ainda de acordo com o parlamentar, o trabalho de prevenção realizado pelas forças de segurança faz toda a diferença. “O trabalho não para, as nossas polícias estão de parabéns pelo serviço prestado à população. Para combater a violência nós precisamos nos unir, dar as mãos. Juntos conseguiremos vencer essa batalha”, enfatizou.

Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

Agência Aleac

